Machín: "Ho hem fet tot per guanyar però l'ha diferència l'ha marcat Sergio Rico"

No li agrada a ningú perdre i menys a Pablo Machín, però fer-ho per 1-0 al camp de tot un Sevilla i dominar, ha fet que el sorià marxi del Sánchez Pizjuán amb "sensacions contrariades". Sobretot, perquè "la valoració general ha estat positiva", encara que ha concretat que "més per la imatge que no pas pel resultat". Perquè el Girona ho ha fet "tot" i, a tenor del tècnic, fins i tot hauria merescut alguna cosa més. "El futbol no entén de mereixements, però si haguéssim guanyat els tres punts no ho hauria vist estrany".

Ho ha justificat, explicant que ha vist a un Sevilla que ha estat "patint durant tot el partit" i que ha tirat de "recursos per demanar l'hora i perdre temps". Machín ha vist a un Girona que ha "generat més ocasions" i ha elogiat la figura del porter Sergio Rico. "Ha estat el protagonista. No hem estat encertats en la definició, però ha estat més mèrit del rival que no pas demèrit nostre. Ho hem fet tot per guanyar, però la llàstima és que el futbol té aquestes coses i marxem sense cap punt. La diferència l'ha marcat la porteria", ha valorat.

I ha acabat dient que "qui ens havia de dir fa sis mesos que vindríem al Sánchez Pizjuán per enfrontar-nos a un Sevilla que acabaria demanant l'hora i que els generaríem unes sis ocasions de gol. Molts ens haurien dit que estàvem bojos".