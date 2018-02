Montella: «El Girona ha crescut molt»

L'entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, va dir que han de «ficar la final de Copa en un calaix» i centrar-se en la Lliga, perquè «és important recuperar punts» després de la mala trajectòria que arrossega el seu equip les últimes jornades.

Montella va afirmar que el Girona no posarà les coses fàcils a Nervión. «Serà un partit molt difícil, perquè és un equip físic i compacte que ha crescut molt estant tots junts. Serà un partit molt complicat, ja que juguen amb defensa de tres, un esquema difícil de contrarestar», va analitzar. En aquest sentit, Montella va demanar aparcar l'eufòria. «Quan es guanya sempre és millor. Creixes en moral i en l'entusiasme, però l'eufòria pot ser perillosa. Nosaltres hem de concentrar-nos, això és per als aficionats», va afegir després de la victòria davant el Leganés en semifinals de Copa del Rei.

De cara al possible onze que pugui sortir d'inici davant els gironins, Montella va comentar que té la seva «idea» i serà aquest mateix diumenge quan la «confirmi». «És l'últim partit d'un cicle important i vam tenir un dia més de descans. El nostre objectiu és que hi hagi continuïtat», va recalcar abans de ser preguntat per l'absència de Banega aquest diumenge, que es perdrà el duel per acumulació d'amonestacions tot i que també es troba lesionat. «És un jugador important, faltarà aquest diumenge, però no busco excuses. El que el substitueixi farà una gran feina», va concloure l'italià Vincenzo Montella.