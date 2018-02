Pere Pons pateix una lesió al bessò i és substituït abans del descans

La nota negativa del partit d'avui a Sevilla, a banda de la derrota, ha estat la lesió que el migcampista Pere Pons ha patit als últims minuts de la primera meitat. Una setmana més el de Sant Martí Vell ha sortit a l'onze titular acompanyant Àlex Granell a la mitja, però només ha aguantat 44 minuts al damunt del terreny de joc. Ha notat unes molèsties i Machín l'ha canviat per Aleix Garcia.

Ja a la sala de premsa, el tècnic ha explicat que Pere Pons pateix "una lesió al bessò que haurem de valorar en els propers dies". El metge de la plantilla, a la zona mixta, ha assegurat que la cosa "no pinta malament" i que al jugador se li faran proves per determinar un diagnòstic exacte i quin pot ser-ne l'abast. Cal recordar que aquest divendres ja hi torna a haver partit i que el Girona rep el Leganés a l'estadi de Montilivi.

Qui no ha jugat ni d'inici ha estat Cristhian Stuani. El davanter no s'ha entrat amb regularitat al llarg de la setmana i avui no ha disputat ni un sol minut, quedant-se a la banqueta. "Prefereix no tenir un dia a Stuani que quedar-me sense ell durant tot un mes", ha respost Machín quan se li ha preguntat per l'absència del davanter. "L'hem tingut tocat durant tota la setmana", ha afegit. La seva baixa a l'onze l'ha cobert Michael Olunga, qui "ho ha fet prou bé" tot i que "no ho tenia fàcil" després "d'unes setmanes d'inactivitat".