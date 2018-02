Timor i Douglas Baixes d'última hora per lesió

? Els migcampistes no van viatjar amb la resta de l'equip per dues lesions en diferents accions en l'últim tram de la setmana. El valencià David Timor no es va entrenar ahir amb l'equip per culpa d'un procés febril que l'ha deixat indisponible per jugar a Sevilla. D'altra banda, el brasiler Douglas Luiz pateix una microruptura muscular que també l'impossibilita d'estar amb l'equip durant unes dues setmanes. Aquestes baixes per lesió s'uneixen a les de Maffeo, sancionat per acumulació d'amonestacions i a la d'Alcalá, fora de la convocatòria per decisió tècnica. El central ja està recuperat de la lesió que l'ha deixat uns mesos fora el terreny de joc però Machín prefereix no forçar amb el jugador murcià.