El Girona torna a la feina després de la derrota a Sevilla

El Girona ha tornat aquest matí a la feina després de la derrota d'ahir al migdia al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Pablo Machín ha dirigit una sessió sota la pluja intensa per als suplents i no convocats ahir a Sevilla i de recuperació per als que van ser titulars. Per avui era previst que Pere Pons, lesionat al bessó esquerre durant el partit, se sotmetés a proves mèdiques per determinar l'abast de la seva dolència. La plantilla descansarà demà i dimecres tornarà a entrenar-se a Riudarenes per preparar el partit divendres contra el Leganés (21:00).