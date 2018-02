Montella: «Són tres punts d'or guanyats amb suor»

Encara no domina el castellà i fa les rodes de premsa en italià, però fins i tot així a Vincenzo Montella, tècnic del Sevilla, se l'entenia a la perfecció quan valorava la «treballada» i alhora «patida» victòria d'ahir contra el Girona al Sánchez Pizjuán. «Són tres punts d'or», repetia una vegada i una altra. Perquè així el seu equip oblida la dura derrota d'uns dies enrere a Eibar (5-1), però també per com li va costar al seu equip sumar-la. «Hem guanyat gràcies a la nostra suor. Ha estat molt difícil, encara que ja ho sabíem. Estic molt content per la victòria», deia.

El de Pomigliano, lluny del punt de vista que havia ofert Pablo Machín uns minuts enrere, no creia que el resultat fos immerescut. «Hem gaudit de força ocasions. Per exemple Sarabia n'ha tingut un parell, també a la primera meitat. Potser podríem haver millorat en l'última passada, però hem fet mèrits per guanyar», assenyalava. Va admetre haver «patit», però deia també que «sempre pensava que podíem marcar el segon perquè hem gaudit d'oportunitats per fer-ho».

Com no podia ser d'una altra manera, també va parlar del porter Sergio Rico, el gran protagonista. «Ens ha ajudat a aconseguir la victòria. Estic molt content per ell, ens ha donat un cop de mà amb les seves intervencions. Estic convençut que a partir d'ara podrà estar més tranquil i jugarà amb molta més confiança que abans».