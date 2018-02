Olunga, titular el dia que debuta Lozano

El dia de Sergio Rico, el porter del Sevilla, també va ser el dia dels davanters. Els del Girona, concretament. No per l'encert de cara a porteria, sinó per la seva incidència. El titular i pitxitxi, Cristhian Stuani, no va jugar; el suplent i heroi per un dia, Michael Olunga, va ser titular; i l'últim en arribar, Choco Lozano, va debutar. Tres noms propis en un partit que va tenir un munt de protagonistes. El primer, el d'Stuani. El que no va jugar. Perquè aquesta va ser la notícia. Titular indiscutible i màxim golejador de l'equip, les alarmes s'havien encès durant la setmana. L'uruguaià no s'entrenava al cent per cent i al final, no va jugar. «Prefereixo no tenir-lo un dia que quedar-me sense ell durant un mes», va explicar Machín, justificant la seva suplència degut a unes molèsties físiques. Sense Stuani, l'encarregat de situar-se en punta va ser Michael Olunga. L'africà, l'heroi del dia del Las Palmas, havia estat titular contra el Barça, també al Wanda i ahir al Pizjuán. Va aguantar 70 minuts a la gespa i va gaudir d'una bona ocasió al primer temps, rematant una pilota que va marxar prop del pal esquerre. «Ha estat prou bé, tenint en compte que feia temps que no competia», deia d'ell Machín en roda de premsa. A Màlaga i contra l'Athletic, en les dues darreres jornades, l'africà havia estat suplent gaudint d'alguns minuts al final. Ahir, de nou a l'onze, una condició que ha repetit tres cops aquesta temporada. Curiosament, davant tres dels rivals més potents de tot el campionat: Barça, Atlètic de Madrid i Sevilla.

Va enfilar la banqueta cap al minut 70 un Olunga que era substituït pel Choco Lozano. L'hondureny, que havia entrat per segon cop en una convocatòria des que va fitxar pel Girona, debutava d'aquesta manera amb la samarreta blanc-i-vermella. Va tenir poca participació però quan la va tenir, va crear perill. «Ha tingut un excel·lent remat que ha acabat aturant Sergio Rico», deia d'ell Machín en roda de premsa. I així va ser, però la jugada havia estat invalidada per fora de joc de l'atacant.

Lozano és el 23è futbolista de la primera plantilla que aquesta temporada participa a Primera. L'únic que queda sense encara tenir minuts és Eloi Amagat. Tampoc ho havia fet Farid Boulaya, amb participació només a la Copa, però el francès està des del mes passat cedit al Metz.



Torna Planas

Un altre dels noms propis de la cita d'ahir al Sánchez Pizjuán va ser el de Carles Planas. El defensa, després de més d'una volta sense jugar, va tornar a tenir alguns minuts. No va ser titular, una condició que no ha viscut encara en tota la temporada; esperava Planas la seva oportunitat des de la banqueta i l'hi va acabar donant Pablo Machín al minut 78 per un Johan Mojica que va acabar sense benzina. Feia molt de temps que no participava un futbolista que tan sols havia gaudit d'uns minuts en la jornada inaugural. Va ser en el Girona-Atlètic de Madrid, a Montilivi, quan va sortir a la segona meitat. Des de llavors no havia jugat gens ni mica a la Lliga.