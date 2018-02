Pendents de l'estat físic de Pere Pons

Una de les notes negatives del partit d'ahir a Sevilla, a banda de la derrota, va ser la lesió que el migcampista Pere Pons va patir als últims minuts de la primera meitat. Una setmana més el de Sant Martí Vell havia sortit a l'onze titular acompanyant Àlex Granell al mig del camp, però només va aguantar 44 minuts al damunt del terreny de joc. Va notat unes molèsties i Machín el va canviar per Aleix Garcia.

Ja a la sala de premsa, el tècnic va explicar que Pere Pons pateix «una lesió al bessó que haurem de valorar en els propers dies». El metge de la plantilla, a la zona mixta, va destacar que la cosa «no pinta malament» i que al jugador se li faran proves per determinar un diagnòstic exacte i quin pot ser-ne l'abast. Cal recordar que aquest divendres ja hi torna a haver partit i que el Girona rep el Leganés a l'estadi de Montilivi a partir de les nou de la nit.

A Machín, aquestes últimes setmanes, amb la recuperació d'Alcalá, se li havia aclarit molt la situació dels lesionats, però ahir va caure, a l'espera de quin és el seu abast, Pere Pons, i Stuani no va tenir minuts perquè també arrossegava molèsties. A més a més, Douglas Luiz no va entrar a la convocatòria per una microruptura muscular que el tindrà fora de l'equip uns quinze dies, i Timor tampoc va viatjar, en el seu cas, per un procés febril.