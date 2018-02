Quan un porter dona punts

Sergio Rico, un porter de Sevilla i fet al Sevilla, va escriure al seu compte de Twitter, la nit del 31 de gener: «Assumeixo l'errada d'avui. Demano perdó al Sevilla FC i al sevillisme i només puc dir que m'hi deixaré la vida per què arribem a la final de la Copa del Rei». Eren els seus moments més crítics, amb 24 anys, com a futbolista. Venia de fallar contra el Getafe, en l'última jugada del partit (1-1) en l'acció que va significar el gol d'Àngel al Sánchez Pizjuán, i a Butarque també havia calculat malament una sortida en un córner, facilitant el gol local de Siovas (1-1) que donava vida als madrilenys en la semifinal de Copa. D'allò no en fa ni quinze dies. I com que el futbol no té memòria, Rico és ara el gran heroi d'un Sevilla que, efectivament, es va acabar classificant per a la final de la Copa del Rei. Tant, que fins i tot el Pizjuán, que l'havia xiulat el dia del partit contra el Cadis a la Copa, venint d'encaixar cinc gols a casa contra el Betis (3-5), ahir va acabar corejant el seu nom.

Rico no estava tenint una temporada fàcil. Amb Berizzo a la banqueta, la decisió sota els pals era que s'anessin intercanviant la titularitat entre ell i David Soria. Però l'arribada de Montella ha servit per consolidar-lo a la porteria, malgrat els dubtes que podien haver generat algunes de les seves actuacions més recents. Ahir es va redimir. Aturant el penal a Aday poc abans del descans, que era el 0-1, però també, abans, enviant a córner un remat de cap del carriler del Girona, o desviant amb el peu una pilota tímidament pentinada per Olunga. I a la segona part apareixent, monumental, per evitar l'empat de Portu. Ahir Sergio Rico va ser un porter que dona punts. Potser vista l'actuació d'ahir, el jugador sevillà torna a l'agenda de la selecció espanyola. Vicente del Bosque se'l va endur el 2016 a l'Eurocopa com a tercer porter, per darrere de Casillas i De Gea. Amb Espanya va debutar-hi en un amistós contra Corea (6-1), rellevant Casillas els darrers 20 minuts, abans d'aquella Eurocopa. Lopetegui també hi ha confiat, tot i que fa gairebé un any que no el cita, des del març de 2017, pel partit de classificació pel Mundial contra Israel i un amistós contra França.

Onze dies després de demanar perdó, ahir Rico escrivia a Twitter: «He après a no rendir-me i a lluitar fins el final d'un xaval anomenat Antonio, que és la persona més valenta que he conegut en la seva lluita contra el càncer. Antonio, va per tu».