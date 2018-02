El factor Montilivi entra en joc

La derrota a Sevilla de diumenge passat més que mal va fer ràbia. El Girona es va deixar al Sánchez Pizjuán com a mínim un punt que li hauria anat d'allò més bé per continuar la seva cursa cap a la salvació. La gran actuació de Sergio Rico i una manca d'entesa entre Bernardo i Ramalho en l'acció del gol de Pablo Sarabia van fer que el Sevilla s'endugués la victòria. El Girona es va haver de conformar amb el consol d'acaparar elogis i rebre copets a l'esquena de felicitació pel partit; que està molt bé si passa davant un rival de l'entitat del Sevilla però que, classificatòriament, no serveix absolutament per a res. Païda la derrota, el Girona gira full i se centra ja en la propera etapa, la visita del Leganés divendres a Montilivi (21.00). El conjunt de Pablo Machín torna així al seu escenari preferit, on les darreres setmanes només col·lecciona alegries. De fet, des de la dolorosa relliscada contra l'Alabès de principis de desembre, el Girona no perd a l'estadi. Dos mesos, doncs, fa que els blanc-i-vermells no només no perden com a locals, sinó que compten els seus partits per victòries: Getafe (1-0), Las Palmas (6-0) i Athletic Club (2-0). O el que és el mateix, 9 gols a favor i cap en contra. Uns números d'allò més bons i que els gironins intentaran allargar divendres davant el conjunt madrileny.

Que ningú es pensi que serà missió senzilla. A Primera Divisió ja ha quedat més que demostrat que de partits fàcils no n'hi ha i menys per a un Girona novell a la categoria. A més a més, el rival arribarà enfurismat després de perdre en el darrer segon contra l'Eibar (0-1) i més descansat, un cop ja eliminat de la Copa del Rei. En aquest sentit, els homes d'Asier Garitano també estan signant una notable campanya i amb 29 punts es mantenen còmodament instal·lats a la zona mitjana de la taula. El perill del Leganés a domicili és màxim, ja que els madrilenys -el Girona també- tenen uns números notables com a visitants. Fins ara han aconseguit 12 punts en tres victòries, tres empats i 6 derrotes. A banda dels 12 punts, als registres del Leganés com a visitant destaca sobretot els pocs gols que encaixa. I és que només n'han encaixat 12, sent el cinquè equip menys golejat de la categoria, només per darrere d'Atlètic (5), Barça (6), Madrid (10) i Getafe (12).

La derrota, amb remuntada inclosa contra l'Alabès, és l'única taca negra a la Lliga dels darrers tres mesos a Montilivi. Abans de caure contra els vitorians, els gironins havien esgarrapat un punt a una bona Reial Societat (1-1) i superat el Reial Madrid (2-1). Entremig, els de Machín van caure a la Copa del Rei contra el Llevant (0-2) amb un equip ple de jugadors no habituals. En total, el Girona suma 17 punts com a local i és l'11è millor equip de Primera.



El Leganés, sense Siovas

Per al partit de divendres, el Leganés no podrà comptar amb el central grec Dimitrios Siovas, que va ser expulsat per doble amonestació contra l'Eibar. Asier Garitano estarà molt pendent de l'evolció dels lesionats Mauro Dos Santos i Alexander Szymanowski, que no van jugar la passada jornada contra els bascos.