Lozano: el 23è jugador que ha utilitzat Machín aquesta Lliga

Minut 69 al Sánchez Pizjuán. Guanya el Sevilla, que es troba més còmode després de patir el que no està escrit a la primera meitat i gràcies, sobretot, al gol de Sarabia només començar la segona meitat. El Girona, excels durant molts minuts, semblava apagat i necessitava un cop de timó. Aleix Garcia havia entrat pel lesionat Pere Pons una estona abans, però era evident que calia refrescar la parcel·la ofensiva. Olunga, l'escollit per sortir a l'onze arran de les molèsties físiques d'Stuani, no se n'acabava de sortir. La seva participació havia estat més aviat minsa, amb una única rematada amb cara i ulls que havia marxat fora. Machín va mirar cap a la banda, on tenia alguns dels seus homes escalfant. L'escollit va ser el Choco Lozano. L'hondureny, en la seva segona convocatòria tot just uns dies després d'aterrar a Montilivi procedent del filial del Barça, veia complert el seu somni. Un somni «agredolç», com ell mateix el definia poc després a la zona mixta de l'estadi per culpa del resultat final. Però res li traurà ja que a Sevilla, va estrenar-se amb la samarreta del Girona, debutant així a la Primera Divisió i convertint-se en el 23è jugador que aquesta temporada té alguna oportunitat a la Lliga sota les ordres de Pablo Machín.

Van ser una vintena de minuts els que Lozano va estar al damunt de la gespa. No va participar gaire; tan sols va connectar una centrada de Planas que es va estavellar al cos d'un inspirat Sergio Rico. Tanmateix, l'acció estava invalidada per fora de joc. Va córrer amunt i avall, demanant la pilota i mostrant-se voluntariós, però sense gaire incidència en el joc. Era la seva targeta de presentació. La primera que ofereix en clau gironina. Lozano s'uneix així al gruix de futbolistes que aquest any, el primer de l'equip a l'elit del futbol estatal, han tingut minuts amb la samarreta blanc-i-vermella. En són un total de 23. Una de les xifres, això sí, més baixes d'un equip de la Primera Divisió. D'aquests 23, un d'ells ja no és a la plantilla. Es tracta de Marlos Moreno, qui al mercat d'hivern canviava d'aires per incorporar-se al Flamengo brasiler. El colombià tan sols va jugar un parell de partits, acumulant 32 minuts.

De moment, Lozano tanca aquesta particular classificació. Del grup de 23, és qui menys ha participat, amb una aparició i 20 minuts. Ben a prop hi ha Carles Planas, a qui a Sevilla se'l tornava a veure després d'un munt de jornades sense jugar. En total, el defensa ha aparegut en dos partits i 31 minuts. Al bàndol oposat hi ha Portu, el futbolista més espremut per Machín. El murcià duu 1.865 minuts a les cames i ha tingut participació en les 23 jornades de Lliga. Un esglaó per sota hi trobem Borja García, amb 1.773 minuts i 22 partits. El central Bernardo Espinosa ha disputat 21 partits i 1.721 minuts, pels 20 partits i 1.714 minuts del també defensa Juanpe Ramírez. El cinquè en discòrdia és el carriler cedit pel Manchester City Pablo Maffeo: 19 partits i 1.618 minuts. El gironí amb més presència aquesta temporada a la màxima categoria és Pere Pons, que acumula 1.612 minuts repartits en 19 partits.

La curiositat, és que més de la meitat dels futbolistes que han aportat aquest curs amb Machín tot just s'estrenaven a la Primera Divisió. Dels 23 jugadors amb minuts, 12 han debutat a l'elit, mentre que els 11 restants ja hi havien jugat alguna vegada. També sorprèn aquesta altra dada: el Girona és el tercer equip de tota la Lliga que menys futbolistes ha fet servir en el que portem de curs. Només l'Atlètic de Madrid (20 jugadors) i el Celta (19) n'han utilitzat menys.

També amb 23 trobem l'Eibar, el Barça i el Reial Madrid. Amb 24 hi ha el Getafe, Leganés i Reial Societat, mentre que se'n compten 25 en els casos de l'Alabès, Deportivo de la Corunya, València i Espanyol. La xifra s'enfila fins als 26 en els casos del Betis i l'Athletic Club, mentre que és de 28 si estem parlant del Sevilla o el Llevant. S'infla encara més amb els 31 futbolistes que han utilitzat el Vila-real o el Màlaga, mentre que el rècord se l'emporta el Las Palmas. Pel conjunt canari no només hi han passat aquesta temporada 4 entrenadors, sinó que en 23 jornades han anat desfilant un total de 34 jugadors, 11 més que en el Girona.