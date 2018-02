Pere Pons té complicat poder enfrontar-se divendres al Leganés

Pere Pons té complicat ser divendres damunt del terreny de joc de Montilivi per enfrontar-se al Leganés. El migcampista de Sant Martí Vell va ser sotmès ahir a proves i avui se n'hi faran més per determinar l'abast de la lesió que es va fer diumenge durant el partit contra el Sevilla. Pons va demanar el canvi al final de la primera part i va cedir el seu lloc a Aleix Garcia. Al final del partit, Pablo Machín va confirmar que el futbolista gironí tenia un problema al bessó esquerre.

En el cas que Pons no estigui en condicions caldrà veure quina és l'opció de Machín per suplir-lo. Aleix Garcia o Timor -que hauria d'haver superat el procés febril que li va impedir ser a Sevilla- són les principals alternatives, tot i que Douglas Luiz -baixa al Pizjuán per molèsties musculars- i Eloi Amagat també són opcions.