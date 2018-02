Pere Pons podria arribar a temps per enfrontar-se al Leganés

La presència de Pere Pons divendres contra el Leganés a Montilivi no està descartada. Les proves mèdiques que se li han realitzat entre avui i ahir han confirmat el problema muscular al bessó esquerre però també han permès veure que no es tracta de cap lesió greu. És per això que el Girona confia que fins i tot pugui estar disponible per enfrontar-se al conjunt madrileny. Pons es va lesionar diumenge al Sánchez Pizjuán durant el partit contra el Sevilla. Tot i les bones sensacions de Pons, si Machín manté la seva filosofia de prevenir riscos, sembla complicat que el de Sant Martí Vell sigui de la partida divendres davant el Leganés. Si finalment no juga, Aleix Garcia, Timor Douglas Luiz i Eloi Amagat, opten al seu lloc a l'onze.