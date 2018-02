David Timor no podrà jugar contra el Leganés per la "clàusula de la por"

David Timor és baixa segura pel Girona-Leganés de divendres per una clàusula que figura en l'acord de traspàs que van firmar a l'estiu els dos clubs. Allò que es coneix en el futbol com la "clàusula de la por" i que impedeix a determinats futbolistes enfrontar-se als seus exequips. En aquest cas, la condició només afecta la present temporada. Timor va ser baixa a Sevilla el cap de setmana passat per un procès febril, mentre que ara també està clar que es perdrà el proper partit de lliga. Aquesta és una baixa prou sensible, i més si Pere Pons, malgrat que des del club s'apuntava dimarts que no estava descartat, no està recuperat dels seus problemes al bessó i també es perd el duel contra el Leganés.

L'equip es va entrenar ahir a Riudarenes a porta tancada amb Cristhian Stuani, que sembla definitivament recuperat de les molèsties físiques que arrossegava i que el van deixar a la banqueta, sense jugar cap minut, a Sevilla. Machín ja va explicar que s'estimava més perdre el seu golejador de referència per un partit que no pas per un més, a l'hora de justificar que no l'acabés forçant. L'equip farà demà el darrer entrenament i el tècnic oferirà la roda de premsa prèvia habitual, per valorar la darrera hora del partit.