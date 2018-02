Machín: «Si sempre penses en petit no aconseguiràs mai grans objectius»

L'entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha passat aquesta setmana pel programa de TV3 'El cotxe'. Hi ha explicat alguns detalls de la seva vida personal, com la mort de la seva mare quan ell només tenia un any o que a casa seva era l'únic aficionat al futbol. Tot i mostrar-se caut sobre el futur de l'equip a la lliga, assegura que inculca l'ambició a la plantilla:"Si sempre penses en petit no aconseguiràs mai grans objectius"

"Abans de ser entrenador del Girona, ja em cridava atenció l'himne", va dir Machín a l'inici de l'entrevista. Sobre la marxa de l'equip aquesta temporada, explica que "potser nosaltres es no ens adonem que estem fent coses extraordinàries perquè amb la voràgine del dia a dia ens falta perspectiva".

Afegeix que la història recent del Girona -la que ell ha viscut els darrers any- mereixeria una pel·lícula on "s'explicarien coses que la gent pensaria que ens estem inventant"

Respecte a la possibilitat de lluitar per una competició europea, és conscient que "tothom en parla, tot i que jo sóc molt caut". "Però també és cert que si sempre penses en petit no aconseguiràs mai grans objectius", constata.

En l'àmbit més personal, recorda la seva infantesa i de la mort de la seva mare quan només tenia un any a causa d'un melanoma i de la importància de la figura del seu pare. "La meva àvia em va fer de mare, i més endavant una tieta que va venir a viure amb nosaltres. El meu pare ha estat la persona més important de la meva vida perquè m'ha transmès els valor de la humilitat".

Respecte a la seva afició pel futbol, Machín desvetlla que no li ve per ADN familiar. "A casa a ningú li agradava el futbol. De fet, el meu pare va venir molt poques vegades a veure'm al camp. Essent jugador, diria que només va venir el dia del meu debut com a futbolista al Numància"

El tècnic també explica que les seves filles, Emma i Noa, de 6 i 9 anys s'han adaptat molt bé a Girona. "Tenen un català d'Olot espectacular", bromeja.

Cap al final de l'entrevista, també assegura que se sent "un privilegiat" i que mai oblidarà la celebració de l'ascens a la plaça del Vi.