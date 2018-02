Pere Pons: El club no el descarta per jugar divendres

La presència de Pere Pons divendres contra el Leganés a Montilivi no està descartada. El de Sant Martí Vell podria arribar a estar disponible si l'evolució és molt positiva. Les proves que se li van realitzar entre dilluns i ahir van confirmar el problema muscular al bessó però també van permetre veure que no es tracta de cap lesió greu. És per això que des del club confia que fins i tot pugui estar a punt per divendres. Tot i les bones sensacions de Pons, si Machín manté la seva filosofia de prevenir sempre riscos, sembla complicat que pugui ser a l'onze.