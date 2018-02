Machín lamenta la pèrdua de Timor pel partit contra el Leganés

El tècnic del Girona, Pablo Machín, ha lamentat avui, en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Leganés, no poder disposar de David Timor per l'anomenada clàusula de la por, que impossibilita al futbolista enfrontar-se al seu exequip segons l'acord de traspàs que van firmar els dos clubs l'estiu passat.

"No hi hem de donar més voltes, aquests serrells de les negociacions segurament que a l'estiu no se li va donar importància i després passen coses com aquesta, que tenim en Pere (Pons) entre cotons i perdem un futbolista que ens hauria anat molt bé", ha destacat. Avui Pons no s'ha entrenat, aquesta tarda tornarà a passar proves mèdiques, i tot apunta que serà baixa segura, malgrat que l'entrenador, tot i admetre que ho tenia molt complicat, encara no el va voler donar per perdut. Si no juga, el més probable és que el seu lloc l'ocupi Aleix Garcia, tal i com va passar diumenge a Sevilla, quan el migcampista gironí va demanar el canvi poc abans del descans.

Machín ha elogiat el Leganés i ha destacat que és un "bon mirall" pel Girona. Ha definit els de Garitano com un rival "rocós" al qual costa fer-los gol i generar-los ocasions. En aquest sentit espera un duel similar al de la primera volta, que va acabar amb empat a zero, tot i que va admetre que la situació a la classificació dels dos equips "ens permetrà permetre'ns més luxes que en aquell partit de la primera volta, on hi arribàvem després d'alguns mals resultats i, a més, després ens venia el Barça".

L'entrenador també ha dit que vol assegurar la permanència a Primera "el més aviat possible" però també va deixar clar que "la rapidesa no s'ha de confondre amb precipitació". "Intentarem fer-ho el més aviat possible, tant de bo sigui ben aviat i ens poguem marcar d'altres objectius", ha subratllat.

Amb Pons pràcticament descartat, i les baixes segures de Timor i Douglas, que s'està recuperant d'unes molèsties, l'altre protagonista ha sigut Stuani, que a Sevilla no va tenir minuts i es va quedar a la banqueta per precaució. Machín ha indicat que espera que pugui jugar, tot i que aquesta setmana ha estat refredat "i tant de bo no acabi en una grip".