Timor serà baixa contra el Leganés per una clàusula del seu contracte

Més problemes per a Pablo Machín. Si difícilment podrà comptar amb Pere Pons (tot i que el club no el dona per perdut, la lesió al bessó que arrossega i el poc temps de maniobra fan difícil que pugui estar disponible per demà), qui podria ser el seu substitut al mig del camp tampoc estarà a disposició del cos tècnic. Parlem de David Timor, un jugador que ja ha cobert el lloc de Pere Pons quan aquest no ha estat disponible. El valencià va ser baixa a Sevilla per culpa d'un procés febril, però ja està totalment recuperat. Tot i això no es podrà enfrontar al Leganés, el seu exequip. Tot i que el Girona té en propietat el futbolista des d'aquest passat estiu, una clàusula al seu contracte estipula que el migcampista no es pot enfrontar als madrilenys. Ja no ho va fer a la primera volta per lesió, mentre que ara serà per altres motius. Probablement sense cap dels dos, Machín haurà de fer jugar Aleix Garcia, Douglas o Eloi al costat de Granell.