El debutant Alberola Rojas xiularà el duel al Camp Nou de dissabte que ve

La Federació Espanyola de Futbol va fer oficials ahir les designacions dels àrbitres de la propera jornada. Així, el Girona va conèixer quin serà l'encarregat de dirigir la històrica visita al Camp Nou de dissabte 24 (3/4 de 9) és el castellanomanxec Alberola Rojas, que s'estrena aquesta temporada a la màxima categoria. Es tracta d'un dels àrbitres més joves de la màxima divisió, 26 anys, i amb més projecció del país. Alberola Rojas ja ha dirigit un partit al Girona aquesta temporada i també en les anteriors a Segona A. La darrera ocasió en què va xiular un partit als de Pablo Machín va ser en la derrota contra l'Alabès a Montilivi (2-3) en què no va tenir incidència. Tampoc en va tenir en les quatre anteriors ocasions en què va ser l'encarregat d'impartir justícia en els partits del Girona. El curs passat va xiular en la derrota a Oviedo (2-0) i també en el triomf a Montilivi contra el Sevilla Atlètic (2-0) enmig d'un aiguat. Fa dues temporades va ser l'àrbitre de la tornada del play-off d'ascens contra el Còrdova (3-1) –on va expulsar el visitant Stankevicius– i del partit contra el Ponferradina (4-0), tots dos a l'estadi de Montilivi. Si per al Girona serà la primera visita al Camp Nou, per a Alberola Rojas serà tot just la segona. El de Ciudad Real hi ha dirigit tot just un partit aquesta temporada. Va ser la golejada del FC Barcelona al Reial Múrcia (5-0) en la tornada dels setzens de final de la Copa del Rei.