La visita del Deportivo a Montilivi ja té dia i hora

LaLliga ha fet públics aquesta tarda els horaris de la jornada 28 de Primera divisió. El Girona-Deportivo serà el partit que obrirà el menú futbolístic d'aquell cap de setmana, el divendres 9 de març a les 21:00. Un duel que pot acabar sent determinant per certificar la permanència perquè els gallecs es troben en zona de descens, ara a 14 punts dels gironins. Aquest partit serà l'últim de Lliga abans de visitar el Madrid al Santiago Bernabéu, una setmana després, i d'una aturada del campionat per partits de seleccions.