Machín confia en el quart triomf seguit a Montilivi

El Girona té ganes de segellar al més aviat possible la permanència. Després d'un debut immillorable a Primera, l'equip revelació, desè amb 31 punts, vol fer aquesta nit un pas més cap a l'objectiu. Contra un rival de la seva Lliga, el Leganés, que també arriba a Montilivi en una còmoda posició a la classificació, mirant –com els gironins– de certificar la continuïtat entre els millors tan aviat com es pugui. I a casa, en un estadi on hi suma tres triomfs seguits (Getafe, Las Palmas i Athletic), en els quals no ha encaixat cap gol i n'ha marcat nou. «Diu la dita que no hi ha dos sense tres, doncs jo espero que no n'hi hagi tres sense quatre», va dir l'entrenador en la prèvia d'ahir.

Pere Pons haurà de donar pas al mig del camp a Aleix Garcia. Tot i que ahir Pablo Machín no el va donar per descartat, el de Sant Martí Vell no forçarà. El tècnic va lamentar no poder disposar de David Timor per culpa de la clàusula de la por acordada l'estiu passat amb els madrilenys quan el van traspassar. «No hi hem de donar més voltes, a aquest serrell de la negociació segurament que a l'estiu no se li va donar importància i després passen coses com aquesta, que tenim en Pere (Pons) entre cotons i perdem un futbolista que ens hauria anat molt bé», va dir ahir. El futbolista gironí havia de passar proves mèdiques ahir a la tarda. L'acumulació d'absències al mig del camp es completa amb la de Douglas Luiz, que es recupera d'unes molèsties.

Sense renunciar a somiar amb Europa, catalans i madrilenys tenen molt clara la seva meta. Per als de Machín és un èxit majúscul tenir la permanència a tocar quan encara queden 15 jornades. Ahir el tècnic va advertir que, com no, vol certificar la salvació «tan aviat com es pugui per posar-nos altres objectius», tot i que va deixar clar que tampoc s'ha de tenir pressa: «la rapidesa no s'ha de confondre amb precipitació, perquè si ens precipitem, és quan tot va malament». Si aquesta nit cau el quart triomf seguit a l'estadi, el Girona sumarà ja 34 punts. Una barbaritat que deixaria la salvació a una o com a molt dues victòries més.



Dos equips de moda

Girona i Leganés, cadascun amb les seves armes, poden considerar-se els dos equips de moda de la competició. Pel bon paper a la Lliga, i també, en el cas dels madrilenys, per la seva gesta a la Copa arribant a semifinals després de carregar-se a dos partits el Madrid amb una victòria al Bernabéu (1-2). Machín va elogiar el rival d'aquesta nit, el va qualificar com un equip «rocós» i va certificar que «és difícil fer-li gol i generar-li ocasions, i a més ells tenen qualitat i rapidesa a dalt per aprofitar les seves oportunitats». Un «mirall», com va admetre l'entrenador sorià, per a un Girona que vol seguir fent les coses bé «i per exemple, els podem superar si ens salvem sense tantes angúnies com van passar ells la temporada passada, en el seu primer any a la màxima categoria».

Respecte a la jornada anterior a Sevilla, el Girona recupera el sancionat Maffeo, que podria tornar a l'onze. També s'espera que jugui el golejador Cristhian Stuani, que al Pizjuán no va tenir minuts per unes molèsties a l'adductor. Superat aquest contratemps, aquesta setmana ha estat refredat però Machín confia poder-lo alinear. En defensa, el tècnic pot triar i remenar. Bernardo, Juanpe i Ramalho estan rendint i això dificulta l'entrada a Muniesa i Alcalá, ja recuperats de les seves respectives lesions.

El Leganés, per la seva banda, afronta el partit des de la dotzena posició després de perdre a casa amb l'Eibar en l'últim sospir. Asier Garitano, a més, va confirmar que arribaran a Girona amb moltes baixes: Mauro dos Santos, Szymanowski, Brasanac, Gabriel, Omar Ramos, i Tito, tots ells lesionats, i el sancionat Siovas, expulsat a Butarque en la jornada anterior. Això va obligar l'entrenador dels madrilenys a incloure a la convocatòria dos futbolistes del filial, Sierra i Mozo. «El Girona ho fa gairebé tot bé. És un equip molt ben treballat», va subratllar el preparador.