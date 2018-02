Mateu Lahoz s'estrena a Girona

Per la seva manera de córrer, de gesticular, d'enraonar amb els jugadors, de treure les targetes... pel que sigui, però Antonio Miguel Mateu Lahoz s'ha convertit amb els anys en l'àrbitre més mediàtic de la Lliga. El col·legiat valencià està considerat un dels millors àrbitres espanyols dels últims temps malgrat estar sempre en el focus de la polèmica per culpa de les seves decisions en alguns grans partits. El seu perfil permissiu en els contactes va arribar a fer que l'exentrenador del Reial Madrid Jose Mourinho digués d'ell que era un àrbitre «fantàstic» i que el volia «per a cada partit». Precisament aquest seu criteri del juguin, juguin i de no penalitzar entrades susceptibles de ser falta, li ha fet guanyar una fama d'imprevisible entre el gremi de futbolistes. En aquest sentit, deia Xavi, l'exjugador del Barça, fa uns anys que Mateu Lahoz «treu de polleguera». Sense anar tan lluny, Mateu va amonestar abans de la mitja hora Luis Suárez i Leo Messi per protestar en el derbi Barça-Espanyol de Copa (2-0) de fa unes setmanes a Cornellà. El seu tarannà dialogant, però un pèl estirat alhora, l'ha elevat més enllà de la figura de l'àrbitre tradicional fins a convertir-lo en el més mediàtic del Comitè.

Aquesta nit, Mateu Lahoz s'estrenarà per primera vegada a Montilivi per dirigir el duel entre els gironins i el Leganés (21:00). El col·legiat valencià no ha arbitrat mai tampoc cap partit del Girona a cap categoria. Tampoc ho ha fet a cap dels equips gironins que han estat entre Segona B i Segona A (Llagostera, Palamós i Figueres) abans que ell ascendís a la màxima categoria. La progressió de Mateu Lahoz va ser meteòrica. Després de dos anys a Segona B (2002-04), amb 27 ja estava dirigint partits de Segona A (2004-08) fins que el curs 2008/09 debutava a Primera (al mateix temps que el Girona tornava a Segona), d'on no se n'ha mogut mai més. A més a més, Mateu Lahoz és internacional des del 2011 i serà el representant del comitè espanyol al Mundial de Rússia. Als seus 40 anys, ha dirigit 183 partits a Primera Divisió on només el superen, encara en actiu, Undiano Mallenco (321) i Fernández Borbalán (237).

Avesat a ficar-se la mà a la butxaca per ensenyar targetes durant bona part de la seva carrera, les darreres temporades, Mateu Lahoz ha posat el frè de mà i s'ha moderat. Així, de les 11 expulsions que va assenyalar el curs 14-15, ha passat a 3 la 15-16 i una la passada. Aquesta temporada en porta dues Sergio Ramos (Madrid) i Juanfran (Deportivo) en els 11 partits que ha dirigit de Lliga. En aquesta mateixa línia, les estadístiques diuen que hi ha hagut majoria de victòries visitants aquesta campanya en els partits que ha dirigit de Lliga. El balanç és de 3 triomfs locals, 3 empats i i 5 victòries visitants. A més a més, els tres últims partits de Lliga amb ell d'àrbitre han acabat amb victòria visitant: Màlaga-Espanyol (0-1), Eibar-Atlètic (0-1) i Reial Societat-Celta de Vigo (1-2).



L'últim àrbitre que faltava

Quan Mateu Lahoz trepitgi per primer cop avui la gespa de Montilivi, el Girona ja haurà experimentat com les gasten tots els àrbitres de Primera. El valencià era el darrer que li mancava al conjunt gironí perquè li dirigís un partit, tenint en compte que Medié Jiménez, Estrada Fernández i Álvarez Izquierdo no poden perquè són del Comitè Català. D'aquesta manera, el Girona ja haurà estat arbitrat per tots els col·legiats de Primera Divisió. Això sí, a Montilivi encara hi faltarà per venir Fernández Borbalán, que va xiular en la derrota al camp del València (2-1).