El debut a Primera d'Eloi completa una nit inoblidable

Eloi Amagat va ser ahir l'altre gran protagonista del partit, al costat del 13è gol d'Stuani, del brutal 2-0 de Portu, de la sentència de Juanpe i de la importància del quart triomf seguit a casa, que pot deixar el descens, si avui ensopeguen el Las Palmas i el Deportivo, a 17 punts de distància. El capità, un futbolista històric que acumula 9 temporades al club en diverses etapes, ja és de Primera. Han hagut de passar 24 jornades, però el moment que esperava va arribar per completar una nit inoblidable a Montilivi. «Soc molt feliç», assegurava a la zona mixta, on no parava de rebre felicitacions. De fet, quan Eloi va entrar al vestidor del Girona, tots els seus companys, que ja l'estaven esperant, el van rebre amb una forta ovació. Machín ha donat festa fins dimarts a la plantilla. Ahir, després del partit, i va haver festa grossa. Hi havia moltes coses per celebrar.

Amb 32 anys Eloi era fins ara l'únic futbolista del primer equip que encara no havia jugat cap partit de Lliga. És el 24è home que ha utilitzat Machín. El moment màgic va arribar al minut 84, quan va suplir Borja Garcia i Montilivi es va rendir als seus peus. Eloi és el present, però també la història del Girona. Des d'ahir és l'únic futbolista que pot dir que ha vestit la samarreta blanc-i-vermella a Primera, a Segona A, a Segona B i a Tercera Divisió. Lluny ara queda aquell record del gol que va marcar a la pròrroga, contra el Vila-real de Pellegrini, per classificar els gironins la temporada 2004/05, quan tot just començava a despuntar al primer equip. Eloi ha viscut l'ascens de Segona B a Segona A i el de la categoria de plata a l'elit. I tot i que a l'estiu la seva continuïtat va estar a l'aire, finalment es va fer un lloc a l'equip i ha tingut la recompensa.

«Potser aquesta setmana em podia imaginar que tal com estava en Pere (Pons) i sense Douglas ni Timor, podia tenir més opcions», va assenyalar. El de Sant Martí Vell va entrar a la convocatòria però es va quedar a la banqueta, sense minuts, per no forçar-lo després dels problemes al bessó. Quan Eloi va saltar al camp, Granell li va voler donar el braçalet de capità, «però en Mateu Lahoz, l'àrbitre, ens ha dit que no es podia fer». Eloi, feliç, va dir que estava emocionat d'haver pogut estrenar-se a Primera «a casa, amb la meva gent, i amb l'afició que sempre m'ha fet sentir estimat».