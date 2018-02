Garitano «Les sensacions d'aquest Girona són molt bones»

Amb un to baix, neutre i amb un rostre seriós, Asier Garitano apareixia a la sala de premsa. A part de felicitar el Girona i de reconèixer que el resultat final havia estat «just», va entonar el «mea culpa» per justificar la superioritat del seu adversari. «Soc el responsable, perquè dec haver treballat poc aquesta setmana o no dec haver sabut explicar-me als meus jugadors. Ens han fet mal en situacions que ja coneixíem», deia. Analitzava també que «amb el 2-0 en contra era molt difícil remuntar, ells han estat millor que nosaltres», abans de valorar l'acció en què el seu equip no ha tornat una pilota que el Girona havia llançat a fora per atendre a Aleix Garcia. «És l'àrbitre qui ha d'aturar el joc. A no ser que sigui una lesió molt clara no soc partidari de tornar la pilota». Finalment, parlava del gironí Gerard Gumbau. «Avui dia és millor futbolista de quan va arribar. Espero que li vagi molt bé perquè és un bon nano».