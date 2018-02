El Girona rebrà el Deportivo a Montilivi el divendres 9 de març (21.00)

Es deia, l'estiu passat, que el Girona es faria un tip de jugar els dilluns i els divendres en la seva primera aventura a la màxima categoria. Ser un nouvingut té aquestes coses i gairebé ningú va veure estranya aquesta predicció. Si més no, quan va engegar la temporada, l'equip va escapar d'aquestes dates i els seus partits es van anar col·locant els caps de setmana. En gran mesura, perquè l'inici del calendari emparellava als blanc-i-vermells amb els conjunts de la Lliga que més ressò mediàtic tenen. Ha estat a mesura que ha anat avançant el campionat que les dates alternatives, les que no sol voler ningú, han anat treient el cap. Una tònica que, sense ser abusiva, de moment no té aturador. La Lliga feia públics ahir els horaris corresponents a la 28a jornada i aquest cop; setmana que, novament, als de Machín els tocarà obrir foc un divendres. Serà a Montilivi, contra el Deportivo de la Corunya que entrena des de fa ben pocs dies Clarence Seedorf i que està lluitant per no perdre la categoria. El partit donarà el seu tret de sortida a les 9 de la nit.

Aquest serà el quart partit que l'equip jugarà un divendres, després dels que ha disputat a Balaídos amb el Celta de Vigo i a Montilivi contra la Reial Societat i el d'ahir amb el Leganés. En dilluns s'han visitat els camps del Deportivo de la Corunya i de l'Espanyol, mentre que s'ha rebut l'Alabès.