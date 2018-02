L'encert d'Stuani i Portu marca el camí

«Fent realitat el somni», es podia llegir en una pancarta desplegada al gol sud a l'inici d'un partit que acabaria donant la raó als seus autors. I és que el 2-0 contra el Leganés va ser la quarta victòria consecutiva del Girona a Montilivi i la constatació que, amb 34 punts, l'equip pot començar a canviar els seus objectius perquè els llocs de descens estan cada cop més lluny. Un nou camí, més ambiciós, que el Girona veu com s'obre davant seu per la fiabilitat defensiva del sistema de Pablo Machín, dos gols encaixats en els últims sis partits, i l'encert de Cristhian Stuani i Portu, que varen tornar a marcar ahir enfilant-se ja fins als 13 i 9 gols respectivament en aquesta lliga.

La primera temporada de Cristhian Stuani a Girona és per emmarcar. El davanter uruguaià no havia marcat mai 13 gols a Primera Divisió, el seu rècord eren els dotze que va fer amb l'Espanyol el curs 2014/15, i ahir va marcar el seu tretzè gol quan encara queden 14 jornades per endavant. L'idil·li d'Stuani amb Montilivi és espectacular perquè el davanter ha marcat en els vuit últims partits que el Girona ha jugat com a local: Leganés, Athletic Club (2), Las Palmas, Getafe, Alabès i Reial Societat. Una ratxa impressionant que, al seu costat, intenta imitar un Portu que ahir va tornar a marcar un gol preciós que posarà el seu nom en boca de tothom en el futbol espanyol. Amb el d'ahir, Portu suma ja 9 gols en la seva primera temporada a Primera Divisió, una categoria que només havia tastat de manera testimonial amb el València. A Segona A, la millor temporada golejadora de Portu va ser l'any passat, 8 gols amb el Girona, mentre que en les dues anteriors amb l'Albacete en va fer 6.

Una dada que demostra l'enorme rendiment de Portu i Cristhian Stuani és que els 22 gols que porten entre tots dos és una xifra a la qual, ara com ara, encara no hi han arribat sis equips de Primera Divisió: Espanyol, Alabès i Llevant en porten 21; el Leganés 20; el Las Palmas 17; i el Màlaga 14. «Són molt bons, però també els fem molt bons la resta. Tot l'equip intenta generar moltes oportunitats i de la quantitat en surt la qualitat», explicava ahir Pablo Machín sobre els seus dos golejadors.

El tretzè gol de Cristian Stuani va arribar ahir des del punt de penal; i va ser l'1-0, igual com havia passat també en els dos anteriors partits a casa quan el Girona s'havia avançat també des dels onze metres: Stuani va fer de penal l'1-o contra l'Athletic (2-0, al final); i també de penal va marcar l'uruguaià l'1-0 que obria la golejada contra el Las Palmas (6-0).