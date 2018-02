Un «partit rodó» d'un Girona «cada cop més solvent»

S'està acostumant Pablo Machín a valorar victòries quan li toca asseure's a la sala de premsa de Montilivi. Beneïda rutina per al tècnic, qui veu a un Girona «cada cop més solvent» i amb el comptador de confiança in crescendo. En un duel contra el Leganés, «un dels conjunts als que menys ocasions li generen», als gironins els va sortir «un partit rodó». La confirmació del que s'està veient al llarg d'aquestes jornades i que acosta, una mica més, l'objectiu de la salvació.

«Pensàvem que seria més igualat i molt dur. Hem generat força ocasions i hem tingut un partit més plàcid del que ens esperàvem», explicava, abans de valorar l'estat de Pere Pons. «Pere estava per jugar. Havia tingut una mala sensació de l'últim partit. No tenia cap ruptura, però alguna cosa hi havia. Ha entrat a la convocatòria perquè potser ens podia anar bé en algun moment. He dubtat de si posar-lo a la segona meitat, però ho estaven fent bé Granell i Aleix. He preferit no arriscar-me seguint amb la dinàmica de l'última jornada amb Stuani, que tampoc va jugar. Seguint el fil, va valorar el debut a Primera d'Eloi Amagat. «Com que no hem tret en Pere, ha arribat l'hora de fer-li un reconeixement. Segur que li ha fet molta il·lusió a ell i a tots els gironins. Estic encantat d'haver-li donar una oportunitat que s'ha guanyat a pols. Esperem que segueixi així».

Si una estona abans Garitano havia entonat el mea culpa fent-se responsable de la derrota, Machín justificava el 3-0 més aviat al mèrit dels seus homes. «És un excel·lent entrenador i sempre ens ho ha posat molt difícil. Segur que tenia clar el que volia, però els jugadors no han pogut perquè no els hem deixat. Hem entrat molt bé al partit, amb un ritme alt, fent el nostre joc. Ha estat un partit rodó».

I com va fer fa dues setmanes, va elogiar el bon rendiment del Girona, recordant, això sí, que s'ha de mirar només cap a la permanència. «Una imatge val més que mil paraules i a casa estem sent un conjunt supersolvent. Pels resultats, que són amplis, però també perquè juguem molt bé. Ara, seguim amb la idea de fer més de 40 punts el més aviat possible per continuar alimentant el conte de fades. Volem que el príncep s'acabi emportant la princesa». No només va aplaudir l'actitud del públic, capaç de «revifar» l'equip en els «moments més delicats», sinó que també va aplaudir els números d'Stuani i Portu. «Són molt bons, tot i que també els fan bons la resta perquè tot l'equip genera un munt d'ocasions i de la quantitat al final surten els resultats».

I per acabar, va parlar del Barça, el proper rival a la Lliga. «Ja vindrà aquest partit. No podem dir que no serà de la nostra Lliga perquè hem demostrat que podem competir en cada camp. Serà un partit més, però amb més ressò mediàtic per tot el que genera el rival».