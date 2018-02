Rumb a Europa 'El País', 'El Mundo', 'Marca' i 'As' es posen d'acord per valorar les opcions gironines

El Girona debuta a Primera Divisió però no és ni una «ventafocs» ni serà «un equip ascensor». En la premsa madrilenya, la temporada del Leganés ha tingut més ressò que la del Girona, sobretot després que l'equip entrenat arribés a les semifinals de la Copa eliminant el Madrid, però divendres van tenir clar que l'etiqueta «d'equip revelació» potser ser la mereix més el bloc que que entrena Pablo Machín. Un equip que pot acabar jugant a Europa perquè com es podia llegir ahir a El Mundo el sistema de Machín «Aquesta obra de govern no només serveix per mantenir-se a la categoria sinó que val per lluitar per Europa. Sota el comandament de Machín pocs equips juguen amb una personalitat tan marcada». El Marca anava una mica més enllà i assegurava que «El Girona fa bé de posar-se sostre perquè no en té»



el país



«Per revelació, el Girona»

La crònica d' El País començava destacant que Girona i Leganés havien iniciat la lliga com a dues de les «ventafocs» apel·lant la seva capacitat econòmica i a la poca història del dos Primera Divisió per seguir recordant que tots dos «passat l'equador de la temporada encara somien amb futures nits europees» i acabava admetent que, després del partit de divendres és «el Girona el que puja amb força perquè gràcies a l'encert d'Stuani i Portu es van emportar el títol d'equip revelació de la temporada». Jordi Quixano va concloure la crònica destacant que al final «el Leganés va ser espectador a Montilivi, que va viure una nova festa amb el tercer gol de Juanpe i l'estrena d'Eloi Amagat, que no va tant estava amb l'equip a Segona B. Però és que per revelació, el Girona».

el Mundo



«El Girona accelera cap a Europa»

«El cas del Girona és totalment paradigmàtic. Sota el paraigua econòmic del Manchester City podria haver negat el seu passat i deixar-se portar per la purpurina del seu ric propietari. No va ser així. Metafòrica l'entrada final d'Eloi Amagat. L'històric capità gironí va debutar a Primera als 32 anys. Aquelles botes havien trepitjat ja els camps de Tercera, Segona B i Segona A. I al final el cel». A la crònica d' El Mundo, Francisco Cabezas no va escatimar elogis cap a la manera com el Girona ha gestionat el seu aterratge a Primera Divisió. Esportivament, El Mundo també valorava la feina de Pablo Machín i la seva aposta pel dibuix amb tres centrals. «Sota el comandament de Machín pocs equips juguen amb una personalitat tan marcada», escrivia Cabezas, que ho remata assegurant que «aquesta obra de govern no només serveix per mantenir-se a la categoria sinó que val per lluitar per Europa».



diario as



«Stuani i Portu allarguen el somni europeu»

En el diari esportiu madrileny explicaven el partit com un duel entre Pablo Machín i Asier Garitano, que «va guanyar el primer». «El tècnic del Girona ha construït un equip que juga de memòria i al qual falta molt poca cosa per crear perill», s'explicava en la crònica de l' As, on es parlava d'un «Montilivi vibrant amb un Girona que segueix enfilat al tren que porta a Europa».

marca



«El Girona va molt seriosament»

«El Girona no es posa sostre i fan bé de no fer-ho, perquè no en tenen». El final de la crònica del Marca també deixa prou clar la bona impressió que els va provocar un Girona que, segons el seu punt de vista, posa en molts problemes els rivals que el visiten: «Jugar a Montilivi és com entrar en un laberint del qual només els jugadors locals saben la sortida». Al Marca situaven la victòria contra el Madrid del passat mes d'octubre com «l'impuls necessari» del Girona per protagonitza una temporada d'aquest nivell.