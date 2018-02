Cristhian Stuani marca el camí

«Uruguayo! Uruguayo!», bramava Montilivi el passat divendres. Entre onada i onada, l'estadi tenia temps per aclamar el seu nou ídol. És Cristhian Stuani, un futbolista que ha respost a la confiança del Girona a còpia de treball i esforç, però sobretot de gols. La seva especialitat. N'ha fet sempre; més o menys, tot depenent de la temporada, però després d'uns registres irregulars a Anglaterra (11 dianes en dos cursos al Middlesbrough), ha tornat a explotar a terres gironines. És titular indiscutible, és el pitxitxi de l'equip i un dels màxims anotadors de Primera. Però no només això. La majoria dels seus 13 gols han servit per marcar el camí. Guanyi, empati o perdi, gairebé sempre que Stuani ha vist porteria ho ha fet anotant la primera diana dels seus. Una curiositat que s'ha fet més evident aquestes darreres jornades.

Anem a pams. Són 13 els gols que suma fins ara. És el seu millor registre a Primera, superant els 12 que va marcar un any amb l'Espanyol. El seu sostre, això sí, són els 22 que va aconseguit amb l'Albacete a la Segona Divisió A el curs 09/10. 10 dels 13 que acumula han servit perquè el seu equip, el Girona, encetés el seu marcador. Ha passat en els partits contra l'Atlètic de Madrid (2-2), Vila-real (tot i perdre, va fer l'1-2), Reial Madrid (va obrir el camí de la remuntada), al camp del Llevant (1-2), Reial Societat (1-1 i seu va ser el gol de l'empat), Alabès (es va perdre per 2-3 però ell desequilibrava el marcador per primera vegada), Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), Athletic (2-0) i Leganés (3-0). Curiosament, els tres últims gols que ha fet han arribat des del punt de penal.



Portu és el gran aliat

El potencial ofensiu d'aquest Girona no només recau en Cristhian Stuani, sinó que l'uruguaià ha trobat un gran aliat en atac. Es tracta de Portu, que està signant els millors registres de la seva carrera. Tots dos formen una de les parelles més letals de la Primera Divisió. La tercera més perillosa, per ser més exactes. Si Stuani ha fet 13 gols, Portu n'ha marcat 9. En total, són 22 dels 34 que acumula tot l'equip. Això equival al 64,7 per cent, per la qual cosa entre tots dos porten dues terceres part del poder ofensiu. Els superen Iago Aspas (15 gols) i Maxi Gómez (12), del Celta. Els gallecs, però, juguen avui per la qual cosa podrien engreixar les seves xifres. El capdamunt del podi l'ocupen Leo Messi (20) i Luis Suárez (16), del Barça, la dupla més prolífica de la Lliga.



Com a casa, enlloc

Una altra dada curiosa. Si marca Stuani, que ho sol fer sovint, gairebé sempre és a Montilivi. Pocs cops ha vist porta a domicili. Dels 13 gols que acumula aquesta temporada, 11 els ha anotat a l'estadi. Una barbaritat. A fora, tan sols ha superat els porters del Llevant i del Celta de Vigo. Mentre que al Ciutat de València el Girona es va endur la victòria (1-2), a Balaídos els blanc-i-vermells van esgarrapar un punt in extremis (3-3). Els 11 gols restants els ha fet a casa; també els dos doblets que registra: amb l'Atlètic de Madrid (2-2) i l'Athletic Club (2-0).



El Camp Nou, proper repte

Vol seguir fent-la grossa, el Girona, que aquest dissabte visita el Camp Nou per enfrontar-se al líder. Res que, ara mateix, espanti el vestidor. «Ja no podem dir que no és un partit de la nostra Lliga, hem demostrat que podem competir a qualsevol camp», deia Machín el divendres. Per intentar la gesta, l'equip confiarà una vegada més en la punteria d'un Stuani que no només sap el que és enfrontar-se al Barça, sinó que també pot presumir d'haver-li fet un gol al llarg de la seva carrera com a professional. Va servir de poc, això sí, però sempre quedarà als seus registres que a principis de gener del 2011 l'uruguaià va batre Víctor Valdés. Va ser en un Barça-Llevant, quan l'atacant vestia la samarreta granota. Aquell dia, el canari Pedro (ara al Chelsea) va avançar el conjunt dirigit llavors per Pep Guardiola. Al segon temps, Stuani va sortir des de la banqueta com a revulsiu i quan només portava 9 minuts al damunt del terreny de joc va veure porteria. El matx va acabar amb 2-1 final.