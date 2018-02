El Girona ja ha fet més punts que els tres equips que van baixar el curs passat

Amb la victòria de fa quinze dies contra l'Athletic (2-0), Pablo Machín va reconèixer que el Girona tenia el 75% de la feina feta. A Sevilla, l'equip no hi va puntuar tot i oferir una gran imatge, però divendres novament a Montilivi, els gironins van atropellar el Leganés per sumar tres punts més i enfilar-se ja fins als 34. No hi ha res fet. Aquesta és la premissa amb què treballa Machín i el seu cos tècnic al vestidor però sí que és veritat que amb 34 punts a manca de 14 jornades per disputar-se són molts els aficionats per als quals l'objectiu de la permanència els comença a quedar curt. De fet, ja hi ha molta gent, fins i tot algun jugador, que a l'hora de mirar la classificació és fixa primer en el 7è classificat més que no pas el 18è. I és que el 16 punts de distància de què disposa el Girona respecte el Las Palmas són un matalàs d'allò més confortable que convida, més que a patir, a somiar. La setena plaça, que molt probablement, donarà dret a competició europea, és un caramel molt abellidor per als equips que ronden la zona mitjana alta, entre els quals un Girona que la té a només un punt. A més a més, la sisena plaça que sí que dóna accés directe a l'Europa League, és a 4 punts després de l'empat del Vila-real ahir a Cornellà (1-1).

Sigui com sigui, ningú traurà les veus autoritzades del club del discurs que primer s'ha de segellar la permanència. En aquest sentit, les magnífiques prestacions que està oferint l'equip en el seu debut a la categoria estan superant totes les expectactives. Tant és així que el Girona ja ha sumat més punts que els tres equips que van baixar de categoria la temporada passada. Els 34 punts assolits gràcies al triomf contra el Leganés permeten superar els 31 que va sumar l'Sporting de Gijón el curs passat. Els 22 de l'Osasuna i els 20 del Granada feia dies que els gironins ja els havien superat. El registre del Girona després de 24 jornades també supera uns quants equips més (7) que han perdut la categoria els darrers anys. És el cas del Llevant (15-16) que en va fer 32 a final de curs o de l'Almeria i el Còrdova (14-15) que només van arribar a 32 i 20 respectivament. El Betis (13-14) es va quedar en 25 mentre que el Racing de Santander (11-12) no va passar dels 27. El Girona també ha superat ja els 30 de l'Almeria (10-11) i els 33 del Recreativo de Huelva (08-09). El Xerez (09-10) i el Saragossa (12-13) van baixar amb 34. A més a més, el Girona superarà o igualarà quan aconsegueixi una victòria més superarà fins a 9 equips més.

Continuant amb la comparativa de la temporada passada, el Leganés va ser el primer equip que es va salvar. Els madrilenys van segellar la permanència amb 35 punts només un més dels que té ara el conjunt gironí.

D'altra banda, la plantilla no tornararà a la feina fins demà al matí per començar a preparar la històrica visita de dissabte al Camp Nou (3/4 de 9). Machín va donar als seus homes tres dies de descans després del triomf contra el Leganés (3-0). El Barça, en canvi, demà disputarà l'anada dels vuitens de final de la Champions a Londres contra el Chelsea.