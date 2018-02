El Girona juvenil s'imposa al Sant Andreu i continua amb la directa posada

El Girona juvenil continua firmant una gran temporada. Ahir, els nois d'Àlex Marsal van sumar la quinzena victòria del curs després de superar el Sant Andreu sense gaires dificultats. Els gironins van obrir la llauna abans de la mitja hora de joc, va ser en el minut 25, quan Valery, davanter del conjunt blanc-i-vermell, va introduir l'esfèrica al fons de la xarxa després d'una gran jugada. Amb aquest marcador es va arribar al descans. Conscient d'això, a la mitja part, Marsal va aprofitar el pas per vestidors per sol·licitar a la plantilla que anés per feina amb l'objectiu de sentenciar com més aviat millor el resultat. Dit i fet. Així va ser.

A la represa, el Girona va sentenciar en un tres i no res. Només començar la segona part, Homet va fer el 2-0 definitiu. El Girona va tenir ocasions per guanyar per una renda més àmplia, però la falta d'encert no ho va permetre. Amb aquest triomf, els gironins continuen quarts a la classificació amb 47 punts, un menys que el tercer, el Mallorca.