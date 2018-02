Cap dels 8 futbolistes del Girona que han jugat al Camp Nou hi ha guanyat

Debutar a Primera té aquestes coses. Gairebé tot és nou. És fer allò que no has fet mai. Fer un salt i viure experiències inèdites. Li està passant al vestidor del Girona. Si més no, a la majoria dels seus integrants. Això de l'elit mai ho havien experimentat, de manera que setmana sí, setmana també, hi ha alguna vivència per recordar. Passarà dissabte, en un partit històric per al club, com també per a bona part dels futbolistes i membres del cos tècnic. Jugar al Camp Nou contra tot un Barça no passa cada dia. I menys per als gironins, qui fa quatre dies els tocava guanyar-se les garrofes a camps com l'Alcoraz, Los Pajaritos o Santo Domingo, per enumerar-ne alguns de Segona A. Ara bé, l'aventura no serà nova per a tothom. Hi ha alguns privilegiats, per dir-ho d'alguna manera, que ja saben de què va la cosa. Futbolistes que, alguna vegada al llarg de la seva carrera, han tingut la sort de trepitjar la gespa i actuar en un dels estadis més imponents de tot el planeta. Ara bé, cap d'ells pot explicar-ho amb un desenllaç feliç.

Dels 23 integrants de l'actual vestidor de Montilivi –sense comptar Kayode, que segueix intentant resoldre el seu futur–, només 8 saben el que és jugar al Camp Nou com a visitants. Cal sumar-n'hi un novè; es tracta de Marc Muniesa, encara que en el seu cas, el defensa sí ha tingut l'oportunitat d'actuar al temple blaugrana ha estat com a local. Pocs cops, això sí. Un parell d'aparicions a la Lliga -el 0-1 en l'agredolç debut contra Osasuna i un 4-0 contra el Getafe- i dos partits de Champions –4-0 al Bate Borisov i 7-1 al Bayer Leverkusen el dia que Leo Messi va fer cinc gols.

Però aquí toca parlar dels visitants. Dels futbolistes als quals ha tocat enfrontar-se al Barça al seu propi camp. Són 8 els jugadors que entren dins aquests paràmetres i que actualment formen part del Girona. Cap d'ells hi ha guanyat. Només un d'ells sap el que és empatar-hi un parell de cops. Es tracta del porter Gorka Iraizoz. Dels blanc-i-vermells és qui més cops ha visitat l'estadi barcelonista. Un total de 15 vegades defensant les porteries de l'Espanyol i l'Athletic. Mai hi ha guanyat, sobretot en Lliga, on només ha fet que encaixar derrotes. La més sonada, un 6-0 la temporada 2015/16, encara que aquell dia va ser expulsat als 3 minuts. Això sí, a la Copa del Rei i a la Supercopa d'Espanya ha viscut en directe dos empats. Un d'ells, sense encaixar gols: 0-0 (2010/11). Tot i això, sembla ben poc probable que dissabte sigui titular; sobretot ara, que Bounou s'ha afermat a l'onze i està signant uns bons registres.

Al navarrès el segueixen Cristhian Stuani, David Timor i Carles Planas; tots ells, amb tres partits cadascun. Això sí, en el cas de Planas, el català també sap què vol dir jugar a l'estadi amb la samarreta del Barça. Ho ha fet un parell de vegades: un de Copa -3-1 davant l'Alabès- i un altre de Champions -0-0 amb el Benfica-. Com a forà, ha patit una sonada derrota: 6-1 jugant amb el Celta. En el cas de Timor, les clatellades han estat importants. Totes, defensant els colors d'Osasuna: 2-0, 4-0 i un dolorós 8-0. El cas d'Stuani tampoc és gaire més positiu, tot i que l'uruguaià pot presumir d'haver-li fet un gol al Barça al seu camp. Va ser en un 2-1 quan formava part del Llevant. Amb l'Espanyol dues desfetes, per 4-0 i 5-1. Després ja ve el gruix de futbolistes que un cop han participat en un duel contra els blaugrana al seu camp. Johan Mojica va ser titular i va disputar els 90 minuts d'un contundent 6-0 que el Barça va clavar al Rayo Vallecano 13/14. Bernardo, de la seva part, també va completar tot el partit en un 3-0 entre els catalans i el Racing de Santander. Era el curs 11/12. De la seva banda, Jonás Ramalho va participar en un 5-1 quan era futbolista de l'Athletic. Aquell dia, el defensa va jugar 73 minuts abans d'enfilar cap a la banqueta. Una mica més, 75 minuts, va ser el temps que Borja García va ser a la gespa en un 5-0 entre el Barça i el Còrdova. La resta, si tenen l'oportunitat, s'estrenaran al Camp Nou. Parlem de Bounou, Alcalá, Juanpe, Granell, Eloi, Pere Pons, Douglas, Aleix, Portu, Olunga, Choco Lozano, Aday i Maffeo. La majoria de la plantilla.