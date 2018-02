L'Ajuntament i el Girona avancen en l'acord per a la concessió de Montilivi

L'Ajuntament i el Girona FC van fer ahir el primer pas per tancar un acord sobre la concessió de l'estadi de Montilivi, una entesa que el club busca des de fa temps i a la qual dona màxima transcendència. Una reunió entre l'alcaldessa, Marta Madrenas, i diversos tècnics municipals amb una delegació del Girona que lideraven el president, Delfí Geli; el director general, Ignasi Mas-Bagà; i la directora d'operacions, Helena San José, va permetre, segons fonts consultades per aquest diari, constatar la bona relació entre les dues parts i la voluntat que l'entesa es concreti ben aviat. El Girona va rebre el 12 de març de 2012, gràcies a un acord de ple, amb els vots a favor de CiU, PSC, PP i ICV i l'abstenció de la CUP, la concessió de l'estadi per un període màxim de 50 anys (30 de fixos i 20 més prorrogables). Poc després el Girona se'n va acabar desdint per la inestabilitat que hi havia al club a conseqüència de la desaparició de l'antic propietari, Josep Delgado, a conseqüència dels seus problemes legals.

El proper mes de juny s'acaba un acord entre l'Ajuntament i el Girona per a la cessió de l'ús de Montilivi que ha tingut validesa els últims cinc anys. Les dues parts mantenen una relació fluïda i, sobretot l'estiu passat, tot i algun estira-i-arronsa, van treballar plegades per tirar endavant l'ampliació de l'estadi, amb capacitat per a 9.300 espectadors, fins als 13.500, a conseqüència de l'ascens a Primera divisió. Amb la reunió d'ahir es va fer un pas més per consolidar el projecte a la ciutat: l'Ajuntament i el Girona van confirmar que la voluntat és entendre's i van acordar crear un grup de treball a dues bandes, més reduït, que acabi definint com es concreta a partir d'ara la nova cessió de la instal·lació. A hores d'ara el més probable és que es pacti una nova concessió en uns termes que podrien ser similars a la que van tirar enrere el 2012.

Per al Girona, poder disposar de la concessió de Montilivi, és important perquè d'aquesta manera pot justificar i amortitzar les inversions que hi està duent a terme. Només l'ampliació de la grada feta l'estiu passat i el canvi de gespa i de drenatge, van tenir un cost superior al milió i mig d'euros. Encara hi ha pendents altres millores, com ara la renovació de l'enllumenat, amb un cost d'un milió i mig, molt necessària per garantir una correcta transmissió televisiva dels partits. El club també es plantejarà, un cop tingui l'acord tancat, com seguir l'ampliació de l'estadi i, en aquest sentit, una de les idees que té sobre la taula és construir una nova grada al gol sud.