Machín va viure des de la banqueta una desfeta del Numància el 2009

Si cap dels 8 jugadors del Girona que han trepitjat el Camp Nou com a visitants saben el que significa sumar-hi una victòria, tres quarts del mateix passa amb Pablo Machín. S'hi va asseure una vegada a la banqueta, però no pas dirigint cap equip en solitari. En aquella ocasió, ara fa gairebé una dècada, era l'ajudant del croat Sergio Kresic. El 24 de gener del 2009, Machín va viure en primera persona la desfeta del Numància a l'estadi blaugrana. El mateix equip, el sorià, que a la primera volta havia estat capaç de superar el conjunts que llavors dirigia Pep Guardiola (1-0). Al Camp Nou es va viure una altra història ben diferent. Després d'una primera meitat sense gols, tot plegat es va desencallar després del descans. Messi i Eto'o van posar el 2-0 momentani a l'electrònic abans que Barkero reduís distàncies amb un gran gol de falta. Poc després, un altre cop Messi i Henry arrodonien la victòria local. Al final, 4-1. Aquella temporada (08/09), el Numància va baixar a la Segona Divisió A i poc temps després a Machín se li va donar l'oportunitat d'entrenar el primer equip. Ho va fer durant dos cursos i el 2014 aterrava a Montilivi. Dissabte tornarà a asseure's a la banqueta del Camp Nou. Però aquest cop, no pas per fer-ho com a mà dreta de ningú. Sinó per ser el primer entrenador del Girona.