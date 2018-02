Quatre sessions d'entrenament per preparar la visita al Barça

La plantilla del Girona torna avui a la feina després d'haver gaudit de tres dies de descans. Pablo Machín va premiar l'equip pel convincent 3-0 sobre el Leganés de divendres, i no va fixar el retorn als entrenaments fins aquest matí a Riudarenes. El pla de treball d'aquesta setmana per preparar la visita de dissabte al Barça inclou quatre sessions, una per dia, entre avui i divendres, alternant Riudarenes i Montilivi com a escenaris. Avui i dijous es treballarà a la localitat selvatana, mentre que demà i divendres, la pràctica serà a l'estadi, a Girona.

El Girona, en gran part gràcies als quatre triomfs seguits que acumula a casa, viu en un núvol, amb 34 punts. Fora de casa, l'última victòria va ser a Cornellà, contra l'Espanyol, el desembre passat, per 0-1 gràcies a un gol de Timor poc abans del descans.