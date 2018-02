Borja García, centenari amb el Girona

Borja García va complir divendres, contra el Leganés, 100 partits amb la samarreta del Girona. El migcampista madrileny, que va arribar a Montilivi l'agost de 2015 després d'una temporada a Primera amb el Còrdova, s'ha convertit en una de les peces angulars del sistema de Pablo Machín. Per les seves botes passa gran part del joc dels gironins, que es beneficien de la seva capacitat de desequilibri i la seva enorme qualitat tècnica i visió del joc. Aquest fet i la seva habilitat per jugar entre línies fa que sigui objecte d'un bon nombre de faltes en cada partit. Fins al punt que, juntament amb Munir, de l'Alabès, és el jugador que rep més faltes de tota la Primera Divisió (81). Amb contracte fins al 2019, Borja és un dels futbolistes amb qui la direcció esportiva té previst començar a parlar per oferir-li la possibilitat d'ampliar el contracte, dins la política de renovacions que ja ha aplicat amb homes com Alcalá, Juanpe, Granell i Aday, entre d'altres. Els números de Borja són 93 partits de Lliga, tres de Copa i quatre de play-off, per un total de 12 gols. «És un orgull haver arribat als 100 partits en el Girona. He aconseguit estabilitat, la gent em valora i tothom suma. La convivència és molt amena. Em va costar una mica arrencar però aquesta és una experiència molt satisfactòria», assegurava ahir el futbolista en declaracions al web del club.