Dues aficions agermanades

La PB d'Arbúcies sol organitzar un autobús cada vegada que el Barça juga com a local al Camp Nou. Per al partit de dissabte contra el Girona, no n'han fet prou amb l'habitual de 50 places i n'han hagut d'encarregar un de 70, per atendre tota la demanda de localitats que han rebut. És l'exemple de l'interès que desperta el derbi català d'aquest cap de setmana a Primera Divisió, un duel inèdit a l'estadi del FC Barcelona, capaç d'agermanar dues aficions. Més exemples: Les penyes blaugrana de Girona, Salt i Banyoles passaran d'un autobús a dos. Plens de seguidors d'un i altre equip, o de tots dos alhora, convivint en harmonia. «Els socis de la nostra penya poden anar a veure cada temporada un partit gratuït al Camp Nou i aquest ha sigut el que ha tingut la demanda més elevada», explicava ahir Quim Vall-llosera, d'Arbúcies, i responsable de la Federació Girona sud.

Com ja es va evidenciar en el partit de Montilivi de la primera volta, el feeling entre les dues aficions és, fins ara, total. Abans del duel d'anada els penyistes d'un i altre equip es van reunir en un dinar de germanor, que ara es repetirà a Barcelona, organitzat per la Confederació mundial de penyes del Barça. «Ens estan preparant una bona rebuda als gironins», explicava ahir Quim Alegret, de la Penya Saltenca del Girona FC. Les activitats s'estan acabant de tancar. «Els seguidors del Barça ens alegrem dels èxits del Girona. És un gran èxit per a la ciutat i per a tota la província l'ascens a Primera i el bon paper que hi estan fent», afirma Vall-llosera, habitual també dels partits a Montilivi si l'agenda li ho permet. Està convençut que el Girona tindrà una magnífica rebuda al Camp Nou perquè és un equip «humil i simpàtic, que està fent les coses molt bé». Tant, que ell, que ha vist de primera mà l'equip de Machín en directe diversos cops (l'últim, divendres contra el Leganés), alerta que «el Barça pot tenir molts problemes si el Girona juga com ho sol fer».

El partit del Camp Nou probablement serà el que més seguidors gironins mobilitzarà de la història, i pot superar els 1.800 aficionats que, en 28 autobusos, es van desplaçar el maig de 2013 a Vila-real (4-1), en plena lluita de l'equip que aleshores dirigia Rubi per pujar a Primera. Una setmana abans, la inesperada derrota contra el Xerez (2-4) havia sigut el primer pas per perdre opcions d'ascens directe. A El Madrigal es va fer un altre pas enrere tot i la increïble marea blanc-i-vermella que va acompanyar l'equip i el Girona es va haver de conformar amb el play-off, on van eliminar l'Alcorcón i van caure contra l'Almeria. Aquesta vegada serà més complicat de comptabilitzar perquè via club només s'han despatxat 535 entrades, les que el Barça va cedir al Girona per als seus socis. Però molts aficionats s'han espavilat pel seu compte i han aconseguit les entrades via la web del Barcelona o a través de les penyes blaugrana de la província.

«Hi haurà molts aficionats compartint lloc a la grada i viatge en els autobusos», subratllava Quim Vall-llosera, que considera que aquesta «és la cara que sempre hauria de donar el futbol, la de dues aficions agermanades amb ganes de gaudir plegades d'un bon espectacle».