«El Barça és un dels millors i té dinamita pura a dalt, però no ens espanta res»

A Cristhian Stuani no li vindrà pas gens de nou trepitjar la gespa del Camp Nou aquest dissabte. Amb una nodrida experiència al futbol espanyol, ja sap de què va la cosa. Mai hi ha guanyat, però sempre li ve al cap el gol que va marcar vestint la samarreta del Llevant. «No va servir de gaire, però va ser molt bonic. Me'n recordo sovint», deia ahir l'uruguaià, qui està convençut que el Girona tindrà les seves «possibilitats» de sumar un bon resultat. «Ens espera un gran partit i ens fa moltíssima il·lusió jugar-lo, encara que sabem que serà difícil. Intentarem fer-ho bé. És un dia per gaudir-lo. Ens enfrontem a un dels millors equips del món. Caldrà ser intensos si volem guanyar. Ells tenen moltes qualitats, però nosaltres també tenim les nostres armes. Per què no fer-ho bé», deia. També va elogiar els registres golejadors de Messi i Suárez. «Són dos dels millors davanters del molt. Junts, són dinamita pura, però no ens espanta res. Anirem a fer el nostre joc i a totes».