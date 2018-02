El Choco crema una altra etapa del somni visitant el Camp Nou

El Choco Lozano va demostrar ahir que comença a sentir-se important al Girona en la seva compareixença davant els mitjans en el dia obert a la premsa celebrat a tres dies del duel amb el Barcelona al Camp Nou. El jugador hondureny, després d'haver debutat amb bones sensacions a Montilivi divendres passat en el partit davant el Leganés, es va mostrar content amb la seva adaptació i conscient que haurà de treballar de valent per aconseguir minuts en els propers partits. El Choco admet que fa només unes setmanes, quan jugava al Barça B, mai hauria imaginat visitar el Camp Nou amb una altra samarreta, «però estic molt agraït per aquesta opotunitat a Girona i només espero tenir la possibilitat de jugar i fer-ho el millor possible».

Lozano assegura que l'equip afronta el difícil duel contra el líder de la lliga «amb molta moral després de l'última victòria a casa, però sabem que serà un partit completament diferent, haurem de córrer molt i la clau estarà a defensar bé i aprofitar els espais que ens deixin per fer-los mal». Pel que fa a la seva situació personal, el davanter hondureny considera que «tot va bé, però haig de tenir calma», tot afegint que «des que vaig arribar tenia clar que seria complicat tenir minuts, però a poc a poc l'entrenador m'està donant oportunitats i espero aprofitar-les».

Preguntat sobre la possibilitat de ser titular al Camp Nou tenint en compte que l'equip haurà d'afrontar tres partits en vuit dies i que Stuani ha tingut molèsties físiques darrerament, el Choco va explicar que «hi ha aquesta possibilitat, però el que pren les decisions és l'entrenador, només em queda treballar per jugar el màxim possible, però cal respectar les decisions de Machín».

Preguntat sobre com es viu al seu país la possibilitat que s'enfronti a Messi, el davanter hondureny va assenyalar que «sempre és una alegria per a tots els hondurenys saber que hi ha un compatriota que està intentant fer les coses bé, en tot cas agraeixo molt el suport que m'estan oferint des del meu país».



Passejades per Girona

En aquest sentit, Lozano va afirmar que ja ha pogut passejar per la ciutat i s'ha trobat molts compatriotes que li han mostrat el seu suport i han estat molt amables amb ell. Va explicar que la seva adaptació a una ciutat com Girona, amb tanta presència d'hondurenys, ha estat molt ràpida i que fins i tot ja ha pogut menjar les tradicionals i delicioses baleadas.

El Choco es mostra molt content que el club estigui estudiant facilitar la creació d'un grup d'animació format per hondurenys, i va admetre que divendres passat ja es va sentir molt acompanyat per compatriotes, assenyalant que «em fa molt feliç que els hondurenys facin un esforç per venir a l'estadi a animar-me a mi i a l'equip, espero fer-ho el millor possible perquè se sentin orgullosos i gaudeixin amb el meu joc i amb el de l'equip».

Lozano es va mostrar convençut que «arribaran més futbolistes hondurenys a la lliga espanyola, ja que n'hi ha diversos que tenen molta qualitat».