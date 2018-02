El Girona lluirà el lema «Orgull Gironí» a la samarreta

El Girona continua negociant amb diferents empreses interessades en patrocinar el frontal de la samarreta de joc, però, mentre no arriba a cap acord, el primer equip lluirà el lema "Orgull Gironí" a les samarretes dels partits oficials. Les noves samarretes s'estrenaran aquest dissabte al Camp Nou en el derbi català contra el Barça i, si el club no tanca cap patrocinador abans, es mantindrà fins a final de temporada.

El lema "Orgull Gironí" s'ha escollit a través d'una consulta entre els socis que el van triar per més d'un 60% dels vots entre les sis opcions presentades pel club. Des d'avui mateix, tots els aficionats que vulguin estampar-se el nou lema al frontal de la seva samarreta ho podran fer a la botiga que hi ha a l'estadi de Montilivi amb cost de 6 euros i per cada estampació es destinarà 1€ per un projecte social que el club presentarà durant les properes setmanes.