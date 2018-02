Ja sap el que és anar al Camp Nou i que el seu equip hi sumi una victòria

«Tinc una anècdota», va arrencar Portu, quan se li preguntava, ahir, per la imminent visita al Camp Nou. «L'únic cop que hi he anat convocat vam ser capaços de guanyar el Barça!», s'explicava. Ara fa quatre anys, el primer de febrer del 2014, el València s'imposava per 2-3 a territori blaugrana i el murcià s'ho va mirar des de la banqueta. No va jugar ni un sol minut, cal dir-ho, però l'experiència ja no li treu ningú. «Sempre és maco anar a un estadi així i ara ens toca enfrontar-nos a un dels grans de la Lliga. Tenim molta il·lusió i ambició. Hem competit arreu i creiem que a Barcelona podem treure un bon resultat», reflexionava. Per a Portu, la clau és «ser un equip». I també, que la pilota entri. Això sol ser cosa seva i d'Stuani. «Jo em trobo en un molt bon moment. A més, m'entenc a la perfecció amb els companys», deia abans d'elogiar el seu company en atac. «Stuani és un autèntic matador. Som molt diferents però ens compenetrem la mar de bé».