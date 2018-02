El central Marc Muniesa, el segon entrenador, Jordi Guerrero, i el president Delfí Geli, van inaugurar ahir al vespre la nova penya Girona FC de Blanes, que té la seva seu al bar Fada. Amb aquesta, el club ja en suma 17 d'oficials. A l'acte també hi van assistir exjugadors com Javi Morata, Eugeni Bou i Santi Carrasco, així com representants de la Federació de penyes, encapçalats per Pepe Sierra, o el responsable de l'àrea social del club, Albert Mateos.