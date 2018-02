La Penya Barcelonista de Beniel viurà demà una de les nits més especials dels seus 22 anys d'història. En joc no hi haurà cap final de Lliga de Campions ni l'oportunitat que el Barça guanyi una Lliga o un altre títol important. Demà al Camp Nou hi tindran un conciutadà. I no pas a la graderia veient el Barça com solen fer alguns dels socis de la penya habitualment, sinó al terreny de joc. Serà Cristian Portugués, un benielense de naixement, molt arrelat al poble i que saltarà a la gespa del Camp Nou amb la samarreta del Girona amb tota la intenció de fer la guitza al Barça. «Nosaltres anem amb en Portu. Beniel és de Portu», assegura el president de la Penya Francisco Luis Sánchez que subratlla la importància per a Beniel i la «il·lusió» que fa als ciutadans tenir «un noi amb valors com Portu a Primera Divisió». Per demà a la nit s'esperen una seixantena de membres s'apleguin a la seu de la Penya per veure el partit a la televisió i seguir en directe les evolucions del seu Barça i del seu Portu. «Jo com a barcelonista tindré el cor dividit. Tot i això, aquí estarem més pendents d'ell que no pas del partit», afegeix Sánchez.

Amb poc més d'11.000 habitants i situat a mig camí d'Oriola i Múrcia, Beniel no ha tret gaires futbolistes d'elit per no dir ben pocs. Així, Portu agafa el relleu de Verza (Vila-real 02-04, Almeria 13-15 i Llevant 15-16), del pare Verza (Múrcia 84-85) i del porter Abellán, que va jugar amb el primer equip del Barça (84-85) un partit en què els professionals feien vaga i actualment és soci de la Penya Barcelonista de Beniel. Per tot plegat, veure Portu no només competint sinó sobresortint a Primera Divisió fa que Beniel estigui d'allò més orgullosa del seu fill. En aquest sentit, Sánchez explica que a l'estiu quan té uns dies lliures, Portu aprofita per venir al poble. «No perd els seus orígens. Quan ve per aquí, queda amb els seus amics de tota la vida i escolten música», detalla. Sánchez també revala que Portu va visitar a l'estiu l'escola de fubol del CD Beniel a fer l'entrega dels trofeus als joves futbolistes. «És molt bon vailet. Amb valors i humilitat, i això cala entre la gent. De fet, a Beniel, els nanos ja són més de Portu que no pas de Barça, Madrid o Atlètic». De fet, no fa gaire en una entrevista a Onda Regional Murcia, Portu assegurava que quan es posa la samarreta groga (suplent) del Girona li venen records de la seva etapa al Beniel. «M'ho evoca sobretot perquè el meu germà hi va jugar molt de temps i sempre hi havia samarretes grogues per casa», deia Portu.

L'estima de Beniel cap a Portu és tanta que Sánchez revela que ja està treballant per, un cop finalitzada la temporada, convidar el futbolista del Girona al Día del Deporte de Beniel i fer-li un «merescut homenatge». Això sí, «sempre que no sigui convocat pel Mundial», assegura convençut de les possitilibats de Portu de ser citat per Julen Lopetegui per a la gran cita del mes de juny a Rússia. «Som els primers que hi confiem. Té valentia. És un jugador que mai voldria tenir a l'equip rival. És constant, com una mosca collonera», diu.



Els viatges amb Nacho García

«Per mi, Portu és com un fill». Així s'expressa José Antonio García, tresorer de la Penya Barcelonista i que va viure de primera mà la progressió de Portu com a futbolista. Nacho, el fill de García, i Portu eren dos xicots de Beniel els quals se'n sortien molt bé amb la pilota i a qui el servei d'scouting del Reial Múrcia no va dubtar a incorporar-los al seu planter. Amb prou feines tenien 14 anys. Els pares de Nacho i de Portu, doncs, quatre cops per setmana agafaven el cotxe i els duien cap a Múrcia a entrenar-se o jugar. El somni d'arribar algun dia a ser professionals era ben viu per als dos nanos que, mentrestant, gaudien jugant només a futbol. «Els portàvem entre jo, els seus pares i el seu avi, el seu gran fan», explica García. El València va venir a buscar a Portu amb 17 anys i després de passar per l'Albacete ha arribat a Primera Divisió amb el Girona. Nacho García, de la seva banda, es va decantar pels estudis tot i que ha continuat jugant entre Tercera i Preferent amb Ciudad de Murcia, Cox, Beniel i UCAM.

García demà també tindrà sensacions contraposades veient aquell nano que jugava amb el seu fill enfrontar-se al seu Barça. «Tindré el cor dividit. Portu realment és un noi que es fa estimar molt. És simpàtic, proper i a Beniel tothom l'aprecia. És una referència pel poble», assegura. En aquest sentit, afegeix que tot sovint a la seu de la Penya alguns membres s'hi queden per veure partits del Girona quan el conjunt blanc-i-vermell juga després del Barça.