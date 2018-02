El Girona estrenarà al Camp Nou la nova samarreta amb «Orgull gironí»

El Girona estrenarà demà al Camp Nou una samarreta amb el lema «Orgull Gironí» inscrit a la part frontal, que a partir d'ara i fins al final de la temporada lluirà l'equip. La decisió del club ha arribat després que els socis, en una votació que s'havia obert a la plana web, escollissin per àmplia majoria aquest eslògan per ubicar-lo a la part interior del coll de la samarreta del curs vinent. Veient l'entusiasme que generava aquest lema entre els aficionats el Girona va decidir col·locar-lo ja a la samarreta d'aquest curs i fer-ho, a més, a la part frontal, aprofitant que encara no s'hi publicita cap marca comercial. Mentre no hi hagi patrocinador principal, el Girona promocionarà el seu «orgull gironí» per tots els camps de la Lliga. I falten els dos grans: el Camp Nou (demà) i el Bernabéu (17-18 de març).

Segons va anunciar el club, dels més de 2.000 socis que van votar entre les sis opcions disponibles en l'enquesta digital, més del 60% de les respostes van donar suport a aquest lema. El president Delfí Geli explica que aquesta «és la millor manera d'explicar el sentiment que té la nostra afició», mentre que Eloi Amagat, un dels capitans, assegura que «m'hi sento identificat perquè ha costat molt arribar fins aquí». El lema vol apel·lar al sentiment que genera la trajectòria del club durant els últims anys i que van acabar desembocant amb l'històric ascens a Primera Divisió el 4 de juny de l'any passat gràcies a l'empat sense gols contra el Saragossa.

La botiga de l'estadi de Montilivi estampa des d'ahir el nou lema al frontal de la samarreta de tots aquells aficionats que ja la tinguin amb un cost de 6 euros, un dels quals anirà destinat a un projecte social que es presentarà properament. Els aficionats que comprin una de les samarretes de joc a través d'internet també podran demanar l'estampació del lema a través de la botiga online del club. En el partit de la primera volta contra el Barça, disputat a l'estadi de Montilivi, els jugadors també van lluir una samarreta especial que duia l'eslògan «Històr1a». El Girona viurà demà al Camp Nou una altra jornada històrica. Mobilitzarà set autobusos, entre els organitzats pel club i les penyes, però també molts seguidors hi aniran pel seu compte. La marea gironina pot superar els 1.800 aficionats que van anar a Vila-real el 2013.