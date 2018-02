Machín: «Sortirem amb els millors a guanyar»

Pablo Machín no reservarà ningú pel partit de demà contra el Barça i sortirà amb l'equip de gala per intentar l'assalt al Camp Nou. Així ho ha confirmat el tècnic en la conferència prèvia d'aquest migdia en què ha confirmat que no pensa més enllà de demà. "El més just seria que els que juguen més habitualment i han rendit tan bé fins ara tinguin l'oportunitat d'enfrontar-se al millor equip de la Lliga de tu a tu i sense pensar en l'exigent partit de dimarts amb el Celta", ha assegurat el sorià que ha afegit que "posarà el millor equip per guanyar". Una de les preguntes més esperades ha estat la de si es plantejava repetir el marcatge individual de Maffeo a Messi a la qual Machín ha deixat entendre que no serà així. "Si ho fem, un jugador nostre només pensarà en defensar i perdrem opció per atacar".

Machín està convençut que el Girona donarà la cara al Camp Nou i amb les seves armes posarà en dificultats el Barça malgrat que les estadístiques i la lògica diguin el contrari. "Perden molts pocs punts tot i que darrerament dos equips amb els quals ens podem comparar han puntuat. Tenim capacitat per fer-ho. Depèn de nosaltres fer un partit excel·lent i llavors, comptar que el Barça no tingui el seu dia". En aquesta línia, el sorià ha reconegut que la tasca motivadora aquesta setmana és mínima. "Per aquest partit, la motivació és intríncica. Hi tenim molt a guanyar", ha recordat.

Al gener del 2009 Machín ja va tenir l'oportunitat d'asseure's a la banqueta del Camp Nou aleshores com a segon entrenador de Sergio Kresic amb el Numància. D'aquell dia recorda que "ens vam avançar i l'àrbitre va invalidar un gol a Del Pino encara no sé per què". Serà doncs la segona vegada que Machín segui a la banqueta de l'estadi blaugrana i espera que no sigui l'última. "Tindré l'oportunitat d'estar-hi per segon cop i el primer amb l'equip que dirigeixo. Espero que no sigui l'últim, i quasi amb tota seguretat així serà".