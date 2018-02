Sergi Roberto: «El Girona no ens ho posarà fàcil, estan fent bé les coses»

Sergi Roberto va ser el protagonista del dia ahir al Barça per l'acte de presentació del seu acord de renovació amb el club blaugrana fins al 30 de juny de 2022, amb una clàusula de 500 milions d'euros. El migcampista de Reus va parlar del seu futur al club, però també va tenir temps de referir-se al partit contra el Girona del seu amic Marc Muniesa. «Espero poder enfrontar-me a Muniesa, el Girona està fent una bona temporada i serà un partit molt difícil perquè contra els grans ho estan fent bé posant-los les coses difícils», va dir Sergi Roberto que, però, va advertir que «nosaltres hem de seguir puntuant per seguir bé a la Lliga». Dimecres, en el Media Day del Girona, Muniesa ja havia reconegut que havia parlat del partit de demà amb Sergi Roberto. «Ja li he fet saber que ens hi estem jugant molt. Li he dit que els intentarem guanyar, i que hem tret quatre punts a l'Atlètic i tres al Reial Madrid. Espero que, com a mínim, ens deixin rascar alguna cosa», explicava Muniesa.

Acompanyat del president Bartomeu, Sergi Roberto va reconeìxer estar content per haver renovat amb el club blaugrana fins al 30 de juny de 2022, amb una clàusula de 500 milions d'euros, i una vegada que ha rebutjat altres ofertes li agradaria seguir «els passos» d'Andrés Iniesta o Leo Messi i poder desenvolupar tota la seva carrera de blaugrana, a més de reconèixer que altres clubs «es van interessar» pel seu fitxatge. «Tant de bo pugui seguir els passos d'Andrés o Leo, que porten tota la vida al club. Soc jove, em queda una trajectòria esportiva més llarga i si pogués quedar-me al Barça de per vida estaria encantat», es va sincerar en roda de premsa.

A més, espera que Messi segueixi sent el seu company fins al final. «Entendre's amb Leo és bastant fàcil, ell fa que tot sigui molt fàcil. Tinc la sort de tenir-lo en la meva banda i em puc associar amb ell, és el millor del món, fa que tots siguem millors al seu costat», va subratllar ahir Sergi Roberto. Per al de Reus és complicat quedar-se amb un únic record viscut d'entre els molts que ja ha protagonitzat. «Porto molts anys aquí, he viscut grandíssims moments però sempre guardaré com especial el dia del meu debut al Camp Nou. També els títols, la Lliga de Campions, la remuntada de l'any passat que serà un gol que per sempre em quedarà guardat» va assenyalar sobre el seu gol en el descompte que va signar la històrica remuntada contra el PSG.

En l'aspecte esportiu, el Barça va tornar als entrenaments, pensant ja en el Girona, sense Piqué, que va treballar al gimnàs. El Girona, mentretant, va exercitar-se a porta tancada a Riudarenes.