Una clatellada previsible

Diuen que l'alegria dura ben poc a casa del pobre. Un refrany que, com tots, si es diu és per alguna cosa. La seva part de realitat té. I si no, que li ho diguin al Girona. No hi ha color si es compara l'equip de Machín amb tot un Barça, però només començar, el marcador ha hagut de moure el caseller visitant. S'havien de fregar els ulls els aficionats blanc-i-vermells. Però sí, Portu estava al córner, abraçat pels seus companys. Només havien passat un parell de minuts i el murcià ja havia batut Ter Stegen.

Demanava Machín a la prèvia avançar-se i posar els nervis al cos dels blaugranes. Feina feta. El problema, és que el Barça és el Barça. Si és líder i invicte, és per algun motiu. O per molts. Fonamentalment, perquè té a Leo Messi a la seva plantella. L'astre argentí va treure la batuta i es va encarregar que el 0-1 fos un miratge. Això, i les opcions de puntuar al Camp Nou. En una nit històrica, el Girona va rebre de valent a mans d'un rival, l'equip de Valverde, que no es va estar per romanços i que va deixar la feina enllestida ben aviat. Un altre cop serà.

Havia promès Machín que el derbi el jugarien "els millors". Si això s'entén pels que millor estaven físicament, no va mentir. Perquè d'inici, Stuani, el màxim golejador i la principal amenaça, s'esperava a la banqueta. El seu lloc l'ha ocupat el 'Choco' Lozano. La resta, els esperats tret d'un Mojica que s'ha quedat fora de la llista per culpa d'unes molèsties que li han fet la guitza durant tota la setmana.

Sense l'uruguaià, l'encarregat de fer la guitza a la defensa rival ha estat Portu. Empipador com sempre i quan només havien corregut un parell de minuts al cronòmetre, ha aprofitat el malentès entre Semedo i Umtiti per fer-se amb la pilota. Ha aixecat el cap i ha vist Ter Stegen descol·locat i a mitja sortida. "És la meva", deu haver pensat, i ha etzibat un xut que, després de tocar tots dos pals, ha entrat a la porteria.

Gol. Sí, el Girona s'avançava al Camp Nou. El que passa, és que el Barça ha reaccionat aviat. I de quina manera. La resposta ha estat contundent. Messi ha decidit que aquesta havia de ser la seva nit, que no podia ser que els de Montilivi fessin saltar la banca. En la primera acció amb cara i ulls, l'argentí, al minut 4, ha rebut al mig del camp, ha conduït i ha vist la desmarcada de Suárez. La passada ha estat mil·limètrica i l'uruguaià ha batut Bounou pel pal curt. S'equilibrava de nou la balança en un obrir i tancar d'ulls. I encara quedava un món.

No s'ha arronsat el Girona tot i rebre el gol. Lozano, al 6, ha rebut una passada de Borja i ha executat per damunt del travesser. I al 9, Granell ho provava des de molt lluny sense gaire sort. La targeta de presentació ha estat prou bona. Però ha tornat a aparèixer Messi. Ell, tot sol, ha guiat al Barça cap a la remuntada, amb la col·laboració de Suárez. No pas de Dembélé, molt erràtic, perdent pilotes absurdes i rematant als núvols quan li arribava la pilota.

Al 10, nou avís de Messi. Xut de falta i Bounou que refusava el perill a córner. Al 19, de nou Messi. L'argentí ha buscat molt bé la desmarcada, ha rebut l'assistència i la seva vaselina pel cim del porter del Girona no ha acabat en gol perquè Bernardo s'ha llençat amb tot per evitar el 2-1. N'hi havia més. Al 25, Suárez rebia la bimba a l'àrea. Cop de cul, moviment amb el cos i es guanyava un espai suficient per executar. Ha hagut d'aparèixer de nou Bounou. Tant picar pedra havia de servir d'alguna cosa i a la mitja hora ha caigut el segon. De Messi. Qui si no? L'argentí ha fet el que ha volgut a la gran. Ha aprofitat la passivitat de la defensa i la mala reacció de Bounou per clavar-la al pal dret.

El recital del 10 no havia acabat. Tenia repertori per estona. Al 36, Bernardo ha comès una falta sobre Suárez molt a prop de l'àrea. Messi, el més llest de la classe, ha pensat que la barrera saltaria. Dit i fet. L'espai, per més minúscul que semblés, ja li ha servit al davanter. Per allà ha posat la pilota, lluny de l'abast del porter.

Ha revifat el Girona. Era necessari, si no volia quedar estabornit abans d'hora. Lozano ha fet lluir Ter Stegen amb un bon cop de cap abans que Granell busqués la creueta i no la trobés de miracle. Però llavors, abans del descans, nova fuetada blaugrana. I quina jugada. Teva-meva entre Semedo i Dembélé. La pilota cap a Messi, que l'ha obert a Jordi Alba. El lateral, veien l'entrada de Suárez l'ha cedit al mig i l'uruguaià ha rematat a plaer. 4-1 i tot dat i beneït.

El descans li ha servit a Machín per rumiar. Amb un resultat així al Camp Nou, ben pocs s'atrevirien a buscar la remuntada. I menys, tenint un partit vital tres dies després. Amb Mojica 'tocat', ha decidit asseure Aday i donar entrada a Planas al carril. Era l'hora de pensar més amb el cap que no fer servir el cor. Valverde, en canvi, a la seva. Cap retoc i els seus, a pel partit. A rematar-lo, més aviat.

Suárez i Dembélé han tingut el cinquè a les seves botes. L'uruguaià ha topat amb el pal mentre que el xut del francès, que ha anat de menys a més, no ha entrat per mil·límetres. La resposta, una fuetada de Lozano que ha sortit fora. Sí que ha entrat quan Coutinho hi ha posat una mica de màgia. El brasiler ha ballat Pere Pons i l'ha marejat. Després, el cacau al pal llarg ha estat impossible d'atrapar per Bounou.

El 5-1 arribaba ja amb Aleix Garcia al camp. Borja havia enfilat la banqueta. Un canvi més tot pensant en dimarts. Feia mal el resultat, però la derrota ja estava assumida. Tant, que Machín també ha assegut Portu, que ha marxat de la gespa ovacionat pel Camp Nou. El seu lloc l'ha ocupat Douglas Luiz, que reapareixia després d'una lesió. Instants abans, Bounou ha evitat el 'hat-trick' de Messi amb aturant una falta executada per l'argentí.

Sense pietat, el Barça no ha tret el peu de l'accelerador i s'ha aprofitat d'un Girona que ja feia estona que pensava en el Celta. A falta de 20 minuts, nova clatellada. Massa fàcil ho han fet els blaugranes. Pilota a l'espai per Dembélé, centrada al cor de la petita i allà, sense oposició, Suárez que feia el seu tercer. Ja era qüestió de deixar passar els minuts. D'intentar que la ferida no es fes més gran. Vermaelen l'hagués pogut furgar amb una rematada que ha acabat picant el pal. A l'altre costat, Aleix ha pogut maquillar el resultat però Ter Stegen ha posat una bona mà. Ja era el descompte. Però n'hi ha hagut una més, perquè l'alemany ha hagut d'intervenir de nou en un bon cop de cap de Bernardo.

Al final, 6-1 i gràcies. Històrica aventura la del Girona al Camp Nou, que ha començat de meravella, però que no ha acabat gens bé. Era previsible. Ara, a carregar piles ben aviat perquè dimarts arriba el Celta a Montilivi. Acostar-se a la permanència i seguir alimentant el somni d'Europa encara és a l'abast.

Fitxa tècnica



Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué (Vermaelen, min. 63), Umtiti, Jordi Alba, Busquets (Paulinho, min. 69), Rakitic (Sergi Roberto, min. 70), Coutinho, Dembélé, Luis Suárez i Messi.

Girona: Bounou, Maffeo, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Aday (Carles Planas, min. 46), Pere Pons, Granell, Borja García (Aleix Garcia, min. 63), Portu (Douglas Luiz, min. 70) i 'Choco' Lozano.

Gols: 0-1, Portu (min. 2). 1-1, Luis Suárez (min. 4). 2-1, Messi (min. 30). 3-1, Messi (min. 36). 4-1, Luis Suárez (min. 44). 5-1, Coutinho (min. 66). 6-1, Luis Suárez (min. 71).

Àrbitre: Alberola Rojas (comitè de Castella-La Manxa). Ha amonestat Jordi Alba (Barça); Juanpe (Girona).

Estadi: Camp Nou, 85.417 espectadors.