«El Girona està fent un curs increïble; és la revelació»

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no té gaire clar fer rotacions. Fins fa un parell de jornades el coixí de punts respecte a l'Atlètic era d'allò més confortable (11 punts) però els empats contra Espanyol i Getafe l'han reduït a només 7. Això fa que, malgrat el calendari tan atapeït que està tenint Barça des de principi d'any, té molt clar que els punts d'avui contra el Girona són «molt importants». És a dir, que el Barça té prohibit fallar aquest vespre. Valverde va negar que el seu equip tingui «fatiga» i que això sigui el motiu dels últims empats contra el Chelsea, Getafe o Espanyol, si bé va reconèixer que els partits que venen a la Lliga són «ja més definitius». «Els punts del Girona ja compten una mica més perquè després d'aquests partits, en una setmana ens quedaran onze partits per acabar la Lliga. És un derbi i cal guanyar-lo», va assegurar ahir el tècnic extremeny en roda de premsa.

L'exentrenador de l'Athletic Club no refia gens ni mica d'un Girona a qui veu com l'equip revelació de la campanya i al qual veu millor que mai en aquest tram de curs. «Per èxit i pel que han aconseguit, estan fent una campanya increïble en la seva estrena a Primera i sent potser l'equip revelació. A més a més estan a prop dels llocs d'Europa», va destacar de l'equip gironí. A més a més, Valverde va tornar a comparar el Girona amb el Chelsea, en aquest cas per l'estil de joc amb tres centrals. «És una referència, encara que són equips diferents però que venen marcats per jugar d'una manera molt especial. Hi ha una cosa que em crida l'atenció veient els vídeos, que hi ha molts equips que adapten el seu joc per jugar contra el Chelsea o Girona. Has de adaptar-t'hi», va reconèixer. Valverde creu, en aquest sentit, que el Girona sortirà a guanyar el partit perquè «no s'amaga i no es es queda tan enrere com d'altres equips». «No ho fa perquè després sí que et fa mal, amb jugadors que van bé al contraatac. Per a les centrades a l'àrea tenen Stuani i un Portu en un gran moment de forma. Per descomptat venen a donar la sorpresa i sense res a perdre» , va advertir.

Pel que fa a l'onze titular que traurà avui Valverde al Camp Nou, el tècnic no va voler donar gaires pistes a Machín. «El partit té el seu què per al rival, per la forma en què ve el Girona que segurament és la millor de la temporada. Tenim tres partits seguits i és possible que hi hagi algun canvi, pensats per aconseguir la victòria», va afirmar el tècnic blaugrana sobre les possibles rotacions. I és que per exemple Gerard Piqué està tocat i no es va entrenar dijous. En principi sembla complicat que el central barceloní jugui d'inici avui. El seu lloc a l'onze podria ser per a Thomas Vermaelen. D'altres retocs que podria fer l'entrenador extremeny seria l'entrada del brasiler Coutinho per Iniesta o el canvi d'algun dels laterals, Nelson Semedo i Lucas Digne per Sergi Roberto i Jordi Alba.

En aquest sentit, Valverde troba clau aquesta setmana per acostar-se al títol de Lliga. «Queden catorze partits i tres els ventilem aquesta setmana. Aquests nou punts ens diran molt», deia. Valverde va declarar que no s'està fixant en el partit de l'Atlètic del proper cap de setmana al Camp Nou per decidir les alineacions d'avui i de dijous en la sortida al camp del Las Palmas. «Volem arribar a aquest partit -contra l'Atlètic, com a mínim amb el mateix avantatge que tenim ara», va assegurar.