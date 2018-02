El Girona sortirà amb l'equip de gala per sorprendre el Barça

Sol dir Pablo Machín que el Girona competeix amb arcs i fletxes i els rivals ho fan amb metralletes. Avui, l'habitual comparació del tècnic s'accentuarà fins al màxim exponent en el partit que els gironins disputaran al Camp Nou contra el Barça. La presència del millor jugador del món, Leo Messi, i d'altres grans individualitats del panorama internacional com Luis Suárez, Coutinho o Iniesta són més que metralletes, armes futbolístiques de destrucció massiva a les quals el Girona intentarà neutralitzar com pugui. No ha preparat –almenys no ho va avançar ahir– res d'especial Machín per a aquesta cita. Al contrari. A diferència del que va fer a la primera volta, el sorià presentarà el millor onze possible per intentar fer saltar la banca i sorprendre el conjunt blaugrana. Així, homes com Granell, Borja García o Stuani, suplents en el partit a Montilivi, s'espera que siguin avui a l'onze. També tenen números de ser-hi Pere Pons, recuperat de la lesió i Marc Muniesa, a qui el tècnic podria fer entrar de nou a l'equip després d'unes quantes setmanes de banqueta. Encara que dimarts que ve (2/4 de 10) el Girona rebi a Montilivi el Celta, només hi ha el partit del Barça al cap de Machín i dels jugadors blaugrana. El coixí respecte el descens i la comoditat a la classificació faran, en principi, que Machín no sacsegi l'equip.

Les sensacions de trepitjar la gespa del Camp Nou seran especials de ben segur per al bon grapat de futbolistes gironins que no ho han experimentat mai. Ara bé, en cap cas, els gironins sortiran atemorits o intimidats després de 23 partits a Primera i d'haver estat capaços de puntuar al Wanda Metropolitano o al Benito Villamarín, per exemple. El camp es farà llarg i els jugadors blaugrana els faran córrer com mai, sí, però la il·lusió i les ganes que tindran els Portu, Granell, Pons i companyia no les tindran els cracs blaugranes. Aquest plus de la primera vegada, intentar estar perfectes en defensa i el màxim d'efectius en atac, es presenten com algunes de les claus perquè el guió del partit sigui el desitjat per al Girona. Ara bé, a davant i a l'espera de si Ernesto Valverde fa alguna rotació pensant en l'atapeït calendari, a davant els gironins tindran Messi, Luis Suárez o els dos últims fitxatges multimilionares Dembélé i Coutinho. És poc probable que Maffeo repeteixi un marcatge individual a Messi tot i que no es pot descartar.

La consigna és clara. Hi ha molt a guanyar i ben poc a perdre. Ho tenen clar el tècnic, els jugadors i també una afició que donarà suport als seus amb un bon nombre de desplaçats. El Barça no està tan fi com al primer terç de temporada i aquestes darreres setmanes Alabès, Getafe, Espanyol i Chelsea li han fet mal. Tots quatre van plantejar un partit d'allò més tancat al Barça, que va tenir moltes dificultats per penetrar les línies del mig del camp i de la defensa. En aquest sentit, el repte del Girona és màxim. Intentar mantenir l'ordre defensiu que tant el caracteritza, no perdre l'equilibri al mig del camp i mirar de fer mal en les, previsiblement, poques arribades de què gaudirà.

Valverde té clar que haurà de picar ferro per doblegar l'efectiu sistema del Girona de tres centrals i dos carrilers. El tècnic blaugrana no va revelar ahir si farà rotacions o no ni tampoc si Piqué serà a l'onze. Sembla difícil, però, que el central barceloní jugui d'entrada després que dijous no s'entrenés. Vermaelen o Mina podrien ser els seus substituts.