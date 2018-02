Molts gironins seran al Camp Nou en un dia històric

Els autocars de les penyes blaugrana s'ompliran de gironins que volen veure un duel inèdit en lliga. Aficionats del Barça, aficionats del Girona, seguidors amb el cor dividit i gent que haurà aconseguit l'entrada per diferents vies. Des dels socis del Girona que van aconseguir, per sorteig, les entrades que va posar a la venda el club de Montilivi, des de socis del Barça fins aficionats del Girona que hauran aconseguit que un culer els deixi el carnet per un dia, passant per la gent que compri entrada a taquilles. «Hi haurà molts aficionats compartint lloc a la grada i viatge en els autobusos», subratllava aquesta setmana Quim Vall-llosera de la Penya Blaugrana d'Arbúcies, que considera que aquesta «és la cara que sempre hauria de donar el futbol, la de dues aficions agermanades amb ganes de gaudir plegades d'un bon espectacle». El partit del Camp Nou probablement serà el que més seguidors gironins mobilitzarà de la història, i pot superar els 1.800 aficionats que, en 28 autobusos, es van desplaçar el maig de 2013 a Vila-real (4-1), en plena lluita de l'equip que aleshores dirigia Rubi per pujar a Primera Divisió.